Завершается прием заявок на соискание премии «Время молодых»
Завершается прием заявок на участие в новом сезоне Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России».
Общенациональная награда в сфере молодежной политики присуждается за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодёжных общественных объединений, представителям бизнес-структур, а также тем, кто внёс значительный вклад в развитие молодёжной политики в России.
Премия направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики и включает в себя всероссийский конкурс профессионального мастерства, прием заявок в который осуществляется до 16 августа 2024 года, а также другие номинации Премии: «Событие года», «Сообщества молодых», «Друг молодых», «Место молодых», «Голос молодых», «ГосСтарт», «Друг России». Специальная номинация «Молодежная столица России» направлена на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и региона России, реализуемая с 2022 года.
Подробная информация о Премии размещена на официальном сайте время-молодых.рф.