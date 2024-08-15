«Главное — семья»: в югорских Центрах общения старшего поколения лето посвящено семейным ценностям
Этим летом в Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре, проходят мероприятия, посвященные ценностям семейной жизни, детям и внукам.
У памятника святым Петру и Февронии состоялась встреча активистов Центра общения старшего поколения Белоярского района, на которой чествовали семьи, прожившие вместе много лет. Супружеские пары с удовольствием делились секретами своей долгой и счастливой жизни, рассказывали забавные случаи и описывали традиции, сложившиеся в их семье.
Ещё шесть семейных пар участвовали в конкурсах и танцах на мероприятии «Мы — семья» в Центре общения старшего поколения Березовского района. Они также поделились своими секретами семейного благополучия с сотрудниками регионального Отделения СФР по ХМАО-Югре, устроившими праздник.
В Березово прошел ежегодный театральный фестиваль «Водевиль», на котором участники местного Центра общения показали свой комедийный мини-спектакль «Как Баба-Яга в СФР обращалась». Активисты еще раз доказали, что являются очень талантливыми и многогранными людьми, умеющими зарядить энергией окружающих. Самыми благодарными зрителями стали их семьи: дети и внуки.
Напомним, в июле открылся четвертый Центр общения старшего поколения в Югре на базе клиентской службы Отделения Социального фонда по ХМАО – Югры города Покачи. Здесь люди пенсионного возраста могут найти новых друзей, обрести новые интересы и умения.
Адреса Центров общения старшего поколения:
– г. Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт. Березово, ул. Ленина, д. 8
– г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д.17Б
– г. Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
Ждем всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре