15 августа в России отмечается День археолога!
Для ХМАО-Югры этот профессиональный праздник не менее важен, чем День работников нефтяной и газовой промышленности. Активное строительство и освоение недр способствовало тому, что в регионе обнаружено необычайно большое по сравнению с соседними территориями количество археологических свидетельств жизни людей начиная с эпохи каменного века. И каждый год выявляют все новые и новые памятники!
Так, параллельно с добычей нефти и газа, идет изучение многовековой истории региона. Югорские археологи по крупицам возвращают современникам утраченную в веках культуру: выявляют памятники, исследуют их, анализируют артефакты, вводят актуальную историческую информацию в научный оборот и рассказывают жителям городов и поселков об истории их малой родины.
В Югре археология как наука развивается в Сургутском государственном университете в сотрудничестве с научно-производственными организациями. В 2022 году в СурГУ был открыт Центр югорской археологии и этнографии для объединения усилий всех организаций, занимающихся изучением и охраной культурного наследия, и интеграции науки и образования. Это стало очередным шагом на пути создания собственной, региональной, школы археологии.
Ученые Центра поздравляют друзей, коллег и партнеров с Днем археолога и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле изучения и популяризации неизвестных страниц истории севера Западной Сибири!
Информация о Центре югорской археологии и этнографии СурГУ и деятельности югорских археологов
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