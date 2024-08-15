В Ханты-Мансийске на речном вокзале появилось необычное арт-пространство
На площадке речного вокзала Ханты-Мансийска работает передвижная выставка «Геометрия искусства», организованная «Северречфлотом» в сотрудничестве с Государственным художественным музеем Югры.
Как сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры», выставка оформлена в виде отдельного выставочного зала.
Создаётся ощущение, пишут организаторы, будто частичка музея просто перенеслась на речной вокзал. Каждый житель или гость Ханты-Мансийска, прибывший водным транспортом, может познакомиться с фондом музея, получить яркие впечатления от творчества югорского художника Геннадия Райшева.
«Я считаю, это правильно — открыть выставку на нашем Речвокзале, тем более мы видим здесь картины Геннадия Райшева, человека, который проникся красотой этих просторов», — говорит директор АО «Северречфлот» Айрат Чумарин.
Выставка «Геометрия искусства» — это продолжение серии совместных мероприятий Государственного художественного музея Югры и акционерного общества «Северречфлот», которые приобщают жителей и гостей округа к богатому культурно-историческому наследию Югры.
В прошлом месяце речной вокзал стал одной из площадок арт-планэра «Культурный Ландшафт», участие в котором приняли 15 профессиональных художников России. Чтобы живописцы могли отразить в своих произведениях авторский взгляд на величественный Иртыш и природу Югры, директор «Северречфлота» организовал для них рейс на борту теплохода «Ямал». Все написанные произведения переданы в дар Государственному художественному музею Югры, и в течение нескольких недель эти картины также встречали и провожали путешественников в здании речвокзала.