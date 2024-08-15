Предприниматели Югры активно включились в проект «Zaбота»
В Нижневартовске за последний месяц около 60 представителей бизнес-сообщества присоединились к проекту по реализации товаров и услуг с помощью региональной карты «Zабота».
Напомним, обладатель карты имеет возможность получать у партнёров проекта скидки на товары и услуги: от покупки детских товаров и продуктов питания, до льгот на допобразование и услуги автомеханика или портной. Минимальная скидка по карте составляет 3%, но некоторые предприниматели предоставляют больший бонус.
Получатели карты «Zабота» — это участники спецоперации и члены их семей. Социальный проект был запущен правительством Югры и партией «Единая Россия». В Нижневартовске, сообщает «Югра-ТВ», к нему присоединились более 110 предпринимателей.
«Я услышала о том, что есть такой проект и сразу же решила к нему присоединиться. Потому что это очень важно для каждого — поддерживать наших ребят. Город маленький, мы все соседи, мы все друг друга знаем. Для меня это важно, это моя обязанность, гражданская позиция», — говорит Ольга Курбатова, руководитель салона «Персона», партнёр проекта.
Узнать всё о партнёрах проекта и размерах скидок, которые предоставляются владельцам карты «Zабота», можно на сайте проекта югразабота.рф, либо по телефону горячей линии 8-800-200-59-65.