В Югре Росгвардия провела заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования
В ХМАО-Югре под руководством заместителя начальника территориального управления Росгвардии полковника полиции Павла Бадина состоялось заседание Оперативного штаба территориального органа по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
В совещании приняли участие члены Оперативного штаба территориального ведомства, представители окружного УМВД, избирательной комиссии ХМАО – Югры, окружного департамента образования и науки.
В ходе заседания докладчики выступили с отчётами о проводимой работе по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых мероприятий 1 и 8 сентября 2024 года.
Отмечено, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в составе межведомственных комиссий обследовали более 230-ти объектов образования. Особое внимание обращалось на работоспособность инженерно-технических средств охраны, в частности, тревожной сигнализации, а также выполнение всего комплекса мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. В конце августа запланированы совместные учения.
В ходе проведения Единого дня голосования безопасность граждан и охрана правопорядка военнослужащими и сотрудниками теруправления во взаимодействии с иными правоохранительными органами и органами исполнительной власти будет обеспечиваться по месту размещения 84-х избирательных участков на 69-ти объектах в 10-ти муниципальных образованиях округа.
Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверено 50 мест хранения оружия юридическими лицами, находящимися в непосредственной близости к местам проведения мероприятий.
Руководителям данных организаций направляются рекомендательные письма по ограничению торговли, перевозки, транспортировки и использования оружия и патронов к нему в период проведения мероприятий.
Кроме того, по месту жительства проверены более 10600 владельцев гражданского оружия, проживающих в 500-метровой зоне от объектов проведения мероприятий. В результате проверочных мероприятий 116 владельцев, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот гражданского оружия, привлечены к административной ответственности. За допущенные нарушения у граждан изъяты 116 единиц оружия.
Руководителем Оперативного штаба Росгвардии поставлены дополнительные задачи его участникам для дальнейшей реализации.