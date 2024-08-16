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В Югре Росгвардия провела заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования  

16.08.2024

В ХМАО-Югре под руководством заместителя начальника территориального управления Росгвардии полковника полиции Павла Бадина состоялось заседание Оперативного штаба территориального органа по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний и Единого дня голосования.

В совещании приняли участие члены Оперативного штаба территориального ведомства, представители окружного УМВД, избирательной комиссии ХМАО – Югры, окружного департамента образования и науки.    
В ходе заседания докладчики выступили с отчётами о проводимой работе по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения  массовых мероприятий 1 и 8 сентября 2024 года.

Отмечено, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в составе  межведомственных комиссий обследовали более 230-ти объектов образования. Особое внимание обращалось на работоспособность инженерно-технических средств охраны, в частности, тревожной сигнализации, а также выполнение всего комплекса мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.  В конце  августа запланированы  совместные учения.  

В ходе проведения Единого дня голосования безопасность граждан и охрана правопорядка военнослужащими и сотрудниками теруправления  во взаимодействии с иными правоохранительными органами и органами исполнительной власти будет обеспечиваться по месту размещения 84-х избирательных участков на 69-ти объектах в 10-ти муниципальных образованиях округа.

Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверено 50 мест хранения оружия юридическими лицами, находящимися в непосредственной близости к местам проведения мероприятий. 

Руководителям данных организаций направляются рекомендательные письма по ограничению торговли, перевозки, транспортировки и использования оружия и патронов к нему в период проведения мероприятий.

Кроме того, по месту жительства проверены более 10600 владельцев гражданского оружия, проживающих в 500-метровой зоне от объектов проведения мероприятий. В результате проверочных мероприятий 116 владельцев, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот гражданского оружия, привлечены к административной ответственности. За допущенные нарушения у граждан  изъяты 116 единиц оружия.

Руководителем Оперативного штаба Росгвардии поставлены  дополнительные задачи его участникам для дальнейшей реализации.

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

16.08.2024

16.08.2024