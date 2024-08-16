Суицидальную активность несовершеннолетних обсудили в Ханты-Мансийске
Заведующий Центром суицидальной превенции Югры Владимир Скибенко принял участие в заседании рабочей группы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве округа по совершенствованию суицидальной превенции, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних.
Владимир Георгиевич в своем докладе отобразил результаты работы за первое полугодие текущего года, также проанализировал причины и условия совершения суицидальных попыток. Совместно с членами рабочей группы при Правительстве Югры, а также с председателями муниципальных КДН, проанализированы условия и обстоятельства, способствовавшие суицидальному поведению несовершеннолетних, внесены дополнительные предложения по профилактике агрессивного, в т.ч. суицидального поведения среди несовершеннолетних.
В своем докладе Владимир Георгиевич сделал акцент на том, что начало учебного года для школьников и студентов это период психологической адаптации, который протекает индивидуально для каждого ребенка. В этот период психика ребенка вынуждена в довольно короткие сроки перестроиться с режима «отдыха» на режим «учеба и ответственность». Также Владимир Георгиевич рекомендовал родителям обучающихся проявить максимальное внимание и заботу по отношению к своим детям, тем самым помогая им пройти этот адаптационный период благоприятно.
В настоящий момент на территории Югры, по состоянию на апрель 2024 года, в округе функционирует 54 кабинета медико-психологической помощи. Данные структурные кабинеты рассчитаны на усиление работы с кризисными состояниями в том числе с участниками (ветеранами) СВО и их членами их семей, включая детей. Не остался без внимания и пункт популяризации действующих служб экстренной психологической помощи, о возможностях получения помощи в кризисных ситуациях.