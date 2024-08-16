С 1 сентября изменится порядок начисления и выплаты компенсаций за коммунальные услуги
В соответствии с новым порядком начисления компенсаций агентство социального благополучия населения Югры будет производить расчет компенсации за коммунальные услуги льготным категориям граждан исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, на основании сведений государственной информационной системы «ЖКХ», но не более нормативов потребления.
При отсутствии приборов учета, а также сведений об объемах потребленных коммунальных услуг в ГИС «ЖКХ» компенсация будет рассчитываться исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Как сообщили в департаменте социального развития Югры, к таким категориям получателей коммунальных услуг относятся: труженики тыла, реабилитированные лица, граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны труда автономного округа, ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, граждане, награжденные орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», граждане, награжденные медалями автономного округа «Материнская слава» и «Отцовская слава».
Также изменится график выплаты компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг: выплаты будут производиться в месяце, следующем за месяцем, в котором была начислена компенсация.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 800 3014443, с 9-00 до 19-00 часов с понедельника по субботу.