В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжается ремонт участка дороги г. Нягань – пгт. Приобье по нацпроекту
Строительно-монтажные работы стартовали в июле этого года. Капитальный ремонт идет на участке км 28 км 49 автомобильной дороги г. Нягань – пгт. Приобье. Работы ведутся благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Для осуществления ремонтных работ для проезда автотранспорта организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
В настоящее время подрядчик выполняет работы по расчистке полосы отвода от кустарника и мелколесья. В рамках капитального ремонта производит замену железобетонных водопропускных труб на новые металлические гофрированные, для защиты от паводковых и талых вод. Всего будут заменены 10 водопропускных труб. Специалисты начали выполнять фрезерование изношенного покрытия. Протяженность ремонтируемого объекта – почти 21 км.
Объект переходящий – завершение работ планируется осенью 2026 года.
Приведение в нормативное состояние данной региональной трассы имеет важное значение, так как она входит в опорную сеть автомобильных дорог России, в связи с чем особенно важно обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта.
Напомним, на ремонтируемом участке автомобильной дороги предусматривается строительство обустроенной площадки отдыха и переходно-скоростной полосы к ней.