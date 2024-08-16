Югра получит 100 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ
Фонд развития территорий одобрил заявку Ханты-Мансийского автономного округа на обновление коммунальной инфраструктуры.
Как сообщает «Югра-ТВ», стоимость работ по одобренной заявке – 305 900 000 рублей, из них 113 400 000 рублей — средства фонда развития территорий. Деньги направят на капремонт сетей водо-, теплоснабжения, а также канализационных коллекторов в шестнадцати муниципальных образованиях автономного округа.
Благодаря федеральной поддержке до конца 2024 года в регионе заменят почти 8 километров коммунальных сетей, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для 50 тысяч югорчан.
Добавим, в прошлом году по программе модернизации ЖКХ в Югре уже обновили почти 42 километра сетей.