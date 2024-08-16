Руслан Кухарук обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики транспортную доступность Березовского и Белоярского районов
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кхарук во время рабочей поездки в Москву провел встречу с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Стороны обсудили направления совместной работы по развитию Березовского и Белоярского районов, вошедших в состав Арктической зоны РФ.
Руслан Кухарук отметил, что федеральные меры поддержки, которые действуют на территориях Арктической зоны РФ, дают колоссальную возможность для открытия новых производств и улучшения качества жизни людей.
«Реализовать в полной мере замыслы по развитию Березовского и Белоярского районов невозможно без повышения их транспортной доступности. Это один из главных запросов самих жителей и предмет обсуждения с потенциальными резидентами. Развитие транспортных связей также даст дополнительный импульс сферам экономики, туризма, торговли и оказания услуг», – заметил глава региона.
Алексей Чекунков согласился с необходимостью развития транспортной инфраструктуры арктических территорий Югры.
«Договорились с коллегами совместно проработать возможность включения проектов по строительству моста через Обь в Октябрьском районе и созданию железнодорожной ветки «Полуночная – Обская – Салехард» в Стратегию пространственного развития РФ. Это решение позволит привлечь федеральные средства на их реализацию», – подчеркнул Руслан Кухарук.
На встрече в том числе затронули вопросы традиционных промыслов коренных народов – развитие переработки оленины, рыбных промыслов, сбора и переработки дикоросов. Глава региона подчеркнул, что округ заинтересован в новых рынках сбыта для нашей органической продукции.
«Отдельное внимание уделили решениям, которые направлены на создание комфортных условий для людей – для тех, кто сейчас здесь живет и работает, и тех, кто готов приехать. Договорились о вхождении нашего региона в федеральные программы строительства социальной, транспортной инфраструктуры», – рассказал глава региона.
По итогам встречи Руслан Кухарук и Алексей Чекунков подписали соглашение о передаче части функций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, выступающей управляющей компанией Арктической зоны РФ, – Фонду развития Югры. Как заметил врио губернатора Югры, для инвесторов статус резидента Арктической зоны РФ – это возможность реализовывать свои проекты на льготных условиях. Фонд окажет предпринимателям поддержку на всех этапах – от разработки идеи до ее реализации.
«Пригласил Алексея Олеговича, команду Министерства в Югру. Будем продолжать сотрудничество», – подытожил руководитель региона.