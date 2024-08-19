В преддверии нового хоккейного сезона, который стартует 2 сентября, Руслан Кухарук познакомился с ключевыми спортивными площадками Ханты-Мансийска.
Глава региона отметил, что в Ледовом дворце спорта создана полноценная инфраструктура для роста будущих чемпионов, команда опытных тренеров и наставников сопровождает их на всех этапах пути.
«Свои первые шаги на коньках здесь делают дети в 5 лет. Все по-взрослому – по итогам отбора воспитанники детско-юношеской спортивной школы становятся игроками хоккейного клуба «Югра». В этом году при клубе была открыта одноименная академия хоккея. Визит в дворец спорта совпал с тренировкой», — рассказал руководитель региона в своих соцсетях.
На лед ребята выходят с кричалкой: «Мы — Югра. Мы всех сильней».
«С таким настроем и должным упорством, верю, что мечты юных спортсменов точно станут реальностью», — подчеркнул Руслан Кухарук.
На базе многофункционального спортивного комплекса также проходят занятия по фигурному катанию, тренировки следж-хоккейного клуба «Югра», домашние матчи молодежной и студенческой команд «Мамонты Югры» и «Север». В одном здании с ледовой ареной расположен 25-метровый бассейн с 10 дорожками, мини-аквапарк и комплекс саун. На лето эта часть временно закрыта для проведения ремонтных работ.
Глава региона подчеркнул, что по соседству с Ледовым дворцом расположена «Арена-Югра», ее трибуны могут принять до 5 500 зрителей. Культурно-развлекательный комплекс отвечает современным требованиям по проведению спортивных мероприятий международного уровня.
«Именно здесь проходят домашние матчи нашего клуба, выступающего в Высшей хоккейной лиге. Югорская команда — трехкратный обладатель Кубка Шелкового пути. В 2009 и 2010 годах клуб завоевывал Кубок Братины, а в 2021 году стал победителем Кубка Петрова, — рассказал руководитель региона. — Как рассказывают хантымансийцы, на матчах всегда многолюдно. Постараюсь найти в графике время, чтобы присоединиться к болельщикам, поддержать наших спортсменов с трибун».