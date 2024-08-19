В Югре сообщили о первых случаях туляремии этого года
В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксированы первые в 2024 году случаи заболевания туляремией.
Как сообщил в своем телеграм-канале директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, погодные особенности (длинное холодное лето, большая вода) создают предпосылки для новой вспышки заболевания, основные переносчики которого — мошки и комары, которые заражаются им через водоемы.
Тяжелое течение заболевания несет риски для жизни, чтобы этого не допустить — необходима прививка туляреймийным аллергеном, которая делается в два этапа. Директор Депздрава Югры привился и предложил сделать это всем югорчанам.
Крупные вспышки туляремии фиксировались в Югре в 1983–84 годах, в 2013 году. Годом ранее первые случаи туляремии зафиксировали на два месяца раньше — в июне. Заболел не привитый от туляремии нефтяник. Первые симптомы были похожи на симптомы клещевого вирусного энцефалита, болезни Лайма.
Напомним туляремия — инфекция, поражающая лимфатические узлы и другие органы. Болезнь начинается с повышения температуры до 38-40°, озноба, сильной головной боли, слабости.