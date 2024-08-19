В Курскую область из Югры доставят консервы и технику
Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжает вести Ханты-Мансийское региональное отделение «Единой России». За неделю партийцы вместе с неравнодушными югорчанами сформировали больше 20 тонн посылок с продуктами, товарами первой необходимости и техникой.
«Югорчане никогда не остаются в стороне и активно поддерживают жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В эти дни вместе со всей страной мы объединилась, чтобы оказать помощь курянам, не оставить их один на один с бедой. Жители региона формируют посылки с югорскими дикоросами, товарами местных производителей чтобы передать частичку тепла и колорита нашего округа», – рассказал секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель думы Югры Борис Хохряков.
Так, активисты местного отделения «Единой России» Берёзовского района по договорённости с предпринимателем положили в коробки югорские рыбные консервы. Из Нижневартовска в Курскую область передадут больше тысячи литров воды. Кроме того, партийцы уже закупили и собрали свыше 60 единиц электронной техники. Это микроволновые печи, плиты, холодильники, чайники, стиральные машины, утюги и электростанции.
Пункты сбора гуманитарной помощи открыты на базе местных отделений «Единой России» во всех муниципалитетах. Для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принимаются продукты длительного срока хранения, медикаменты, предметы личной гигиены, раскладушки, спальные принадлежности, электрогенераторы, детские вещи и питание, вода.