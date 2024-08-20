Форма поиска

Для слабовидящих

В Югре завершилось первое обучение в формате образовательного интенсива для Добро.Центров

20.08.2024

Участники обучающей программы спроектировали эффективный и системный план работы с благополучателями и некоммерческим сектором для своих центров общественного развития на ближайшие три года.

На три дня 120 сотрудников и руководителей Добро.Центров из 39 регионов России собрались на базе Круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино». Они прорабатывали идеи развития, опираясь на внутреннюю структуру центров. Для этого они определили точку старта точку А, от которой начнется путь развития до точки Б.

Представители Добро.Центров системно рассмотрели и разобрали классификацию благополучателей и их потребности, конкретизировали, какие способы предоставления социальной помощи для них может предложить центр, познакомились с практиками привлечения партнеров в свои проекты. Помимо этого, в рамках обучения участники интенсива углубились и в техническую составляющую, такую как работа с CRM- системой.

«В рамках нашей программы мы уделили большое внимание тому, как эффективно работать с ресурсами и создавать партнёрства. Мы также рассмотрели, какую деятельность необходимо вести. Кроме того, нам удалось добиться синергии между работой в CRM-системе и развитием мягких навыков, что позволило участникам расширить своё мышление и сделать Добро.Центр более эффективным. Ещё одним важным аспектом образовательной программы стало планирование. Этот пункт является одним из ключевых в жизни любой организации, однако многие его игнорируют. На интенсиве каждый участник разработал собственный уникальный план развития Добро.Центра на ближайшие три года»», – рассказала Кристина Канская, руководитель управления регионального развития Ассоциации «Добро.рф», член Общественной Палаты РФ.

Также в рамках обучающей программы участники интенсива познакомились с успешными практиками югорского некоммерческого сектора, базирующегося в Ханты-Мансийске. В формате экскурсии гостей окружной столицы познакомили с работой местных НКО и общественных пространств, таких как АНО «Гуманитарный добровольческий корпус», БУ «Центр адаптивного спорта Югры», МОО ПВ «Сбор ХМ», «Сад 61’69», «Музей природы и человека» и «Центр народных художественных промыслов и ремесел».

Мария Кыштымова, руководитель Добро.Центра из Курганской области поделилась эмоциями после знакомства с работой местной общественной организации помощи военнослужащим: «В Югре есть опыт того, что работа этого направления выстроена очень централизовано. Нам рассказали, что сначала помощь собирают по муниципалитетам, из местных штабов, затем отвозят ее в центральный штаб, а потом транспортируют уже непосредственно в те регионы, где нужна эта помощь. Это очень хорошая идея, и, конечно, хотелось бы, чтобы такие штабы были по всей России».

Закрытие первого образовательного интенсива для сотрудников и руководителей Добро.Центров состоялось 17 августа. Вторая обучающая программа пройдет в столице Югры уже через несколько месяцев с 5 по 8 ноября. 

Организаторы: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ассоциация Добро.рф, Круглогодичный молодёжный образовательный центр «Добрино», АНО «Молодежный центр Югры».

 

20.08.2024

20.08.2024