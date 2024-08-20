В Югре завершилось первое обучение в формате образовательного интенсива для Добро.Центров
Участники обучающей программы спроектировали эффективный и системный план работы с благополучателями и некоммерческим сектором для своих центров общественного развития на ближайшие три года.
На три дня 120 сотрудников и руководителей Добро.Центров из 39 регионов России собрались на базе Круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино». Они прорабатывали идеи развития, опираясь на внутреннюю структуру центров. Для этого они определили точку старта – точку А, от которой начнется путь развития до точки Б.
Представители Добро.Центров системно рассмотрели и разобрали классификацию благополучателей и их потребности, конкретизировали, какие способы предоставления социальной помощи для них может предложить центр, познакомились с практиками привлечения партнеров в свои проекты. Помимо этого, в рамках обучения участники интенсива углубились и в техническую составляющую, такую как работа с CRM- системой.
«В рамках нашей программы мы уделили большое внимание тому, как эффективно работать с ресурсами и создавать партнёрства. Мы также рассмотрели, какую деятельность необходимо вести. Кроме того, нам удалось добиться синергии между работой в CRM-системе и развитием мягких навыков, что позволило участникам расширить своё мышление и сделать Добро.Центр более эффективным. Ещё одним важным аспектом образовательной программы стало планирование. Этот пункт является одним из ключевых в жизни любой организации, однако многие его игнорируют. На интенсиве каждый участник разработал собственный уникальный план развития Добро.Центра на ближайшие три года»», – рассказала Кристина Канская, руководитель управления регионального развития Ассоциации «Добро.рф», член Общественной Палаты РФ.
Также в рамках обучающей программы участники интенсива познакомились с успешными практиками югорского некоммерческого сектора, базирующегося в Ханты-Мансийске. В формате экскурсии гостей окружной столицы познакомили с работой местных НКО и общественных пространств, таких как АНО «Гуманитарный добровольческий корпус», БУ «Центр адаптивного спорта Югры», МОО ПВ «Сбор ХМ», «Сад 61’69», «Музей природы и человека» и «Центр народных художественных промыслов и ремесел».
Мария Кыштымова, руководитель Добро.Центра из Курганской области поделилась эмоциями после знакомства с работой местной общественной организации помощи военнослужащим: «В Югре есть опыт того, что работа этого направления выстроена очень централизовано. Нам рассказали, что сначала помощь собирают по муниципалитетам, из местных штабов, затем отвозят ее в центральный штаб, а потом транспортируют уже непосредственно в те регионы, где нужна эта помощь. Это очень хорошая идея, и, конечно, хотелось бы, чтобы такие штабы были по всей России».
Закрытие первого образовательного интенсива для сотрудников и руководителей Добро.Центров состоялось 17 августа. Вторая обучающая программа пройдет в столице Югры уже через несколько месяцев – с 5 по 8 ноября.
Организаторы: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ассоциация Добро.рф, Круглогодичный молодёжный образовательный центр «Добрино», АНО «Молодежный центр Югры».