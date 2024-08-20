Самые активные участники федеральной смены ТИМ «Бирюса» пройдут стажировку в Министерстве спорта Российской Федерации
На территории инициативной молодёжи «Бирюса» платформы Росмолодёжь.События завершилась всероссийская смена «Спорт и здоровый образ жизни». Участниками стали 450 молодых людей из 70 регионов России и 7 стран: Армении, Нидерландов, Казахстана, Таджикистана, Турции, Эквадора, Сирии.
«Для каждого из вас спорт и здоровый образ жизни — это не пустой звук и не просто хобби. Для вас это дело, которому вы посвящаете себя. Вы все люди неравнодушные. Вы не просто хотите себя показать, но и увлечь за собой других. Красноярский край – это регион, в котором все содержательные инициативы всегда найдут поддержку», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
На смене состоялось более 120 образовательных форматов, просветительских акций, мастер-классов. Помимо этого, программа смены включала в себя спортивный и культурный блоки. Всероссийская смена была нацелена на развитие молодёжных объединений в сфере экстремального, студенческого массового спорта, спортивного лидерства и здорового образа жизни, а также на поддержание международных связей и передачу полезного опыта гостям из других стран.
В течение четырёх дней на форуме проходили спортивные соревнования. Всего на смене было представлено 16 видов спортивных активностей: настольный теннис, кёрлинг, джаст дэнс, лапта, волейбол, баскетбол, забег на три километра, мини-футбол, лазертаг, сап-поло, многоповторный жим штанги, многоповторный строгий подъём на бицепс, сапбординг, поход на длинную дистанцию, тренажёры, бадминтон.
Почётными гостями всероссийской спортивной смены стали телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», лауреат премии правительства России Дмитрий Губерниев и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин.
Участники форума совместно с экспертами разработали способы и методы продвижения здорового образа жизни, провели анализ эффективности механики развития проектной грамотности среди студентов и представителей уличной культуры, студенческих спортивных клубов. Молодые люди рассмотрели вопросы повышения культуры реализации массовых мероприятий и улучшили собственные навыки.
К разработке финальных продуктов форума были привлечены три ключевые спортивные общественные организации: волонтёры-медики, представители «Уличной классики» и Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК).
По результатам работы АССК прописана программа первого Всероссийского слёта «Капитаны Универов», зафиксированы проблемы взаимодействия студенческих спортивных клубов и образовательных организаций и представлена экосистема проектов АССК России. Также в ходе проектной деятельности разработаны системы отбора студентов в образовательных программах АССК.
На форуме было проведено совещание по работе круглогодичного молодёжного образовательного центра с учётом систематизации работы сообществ уличной культуры, сборки проектов Ассоциации студенческих спортивных клубов и межрегионального развития движения «Волонтёров-медиков».
На смене проработали вопрос укрепления бренда представителя массового спорта, развития сети физкультурно-оздоровительных организаций России, спортивных сообществ на базе образовательных учреждений. Участники также обсудили предпосылки развития физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями, продвижение студенческих спортивных клубов и интеграцию их в работу спортивных лидеров.
По итогам форума волонтёрами-медиками будет запущен онлайн-курс для подготовки инструкторов в сфере здорового образа жизни. Кроме того, разработаны новые стратегии вовлечения молодёжи в программы популяризации ЗОЖ в рамках национальных проектов, собраны планы работы волонтёров-медиков по всей стране. Также сформированы новые тренды и форматы популяризации проекта «Поколение ZОЖ» и здорового образа жизни среди молодых людей.
Также участники форума начали разработку экстрим-листа – рекомендаций организации работы с экстремальной культурой в регионе, в которых рассказали, как найти поддержку и получить грант, как выйти на сообщества экосистемы Росмолодёжи, как открыть свою площадку и стать частью команды.
Все участники федеральной смены прошли курс по оказанию первой помощи, 70 человек прошли тестирование на ВИЧ/СПИД, 10 человек заполнили анкету на вступление в регистр доноров костного мозга.
По результатам конкурса Росмолодёжь.Гранты 13 проектов получили финансовую поддержку на общую сумму в 5 181 100 рублей. По итогам форума два самых активных участника форума получили возможность пройти стажировку в Министерстве спорта Российской Федерации.
Напомним, что в этом году Всероссийский образовательный форум ТИМ «Бирюса» стал ключевым событием всероссийского круглогодичного молодёжного образовательного центра, созданного при поддержке Росмолодёжи. Центр, развивающий направление «Спорт и здоровье», был открыт в апреле 2024 года в режиме ВКС при участии Президента России Владимира Путина.