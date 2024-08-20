В Югре Росгвардия принимает участие в оперативно- профилактическом мероприятии «Осенний нерест»
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с государственными инспекторами Нижнеобского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству участвуют в проведении оперативно-профилактического мероприятия «Осенний нерест», которое стартовало в автономном округе 5 августа 2024 года.
Контрольно-надзорные группы патрулируют реки региона. Мероприятие направлено на пресечение фактов незаконного рыболовства и сохранение популяции водных биологических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
По итогам прошлого года инспекторы Рыбоохраны при поддержке спецназа Росгвардии только на водных объектах Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского и Октябрьского районов выявили более 370 нарушений природоохранного законодательства. Изъяли порядка 900 запрещенных орудий рыболовства (сетей, самоловов, фитилей) и более 370 кг незаконно выловленных водных биоресурсов. По выявленным тяжким нарушениям возбуждено 23 уголовных дела.
Совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Осенний нерест»
продлится до ноября.
«Росгвардия осуществляет содействие Рыбоохране в проведении рейдовых мероприятий, а также помогает предотвратить незаконные действия браконьеров, угрожающие жизни и здоровью инспекторов», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.