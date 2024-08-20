Около 200 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья предстоит расселить в Советском районе
В ходе встречи временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука с управленческой командой Советского района глава муниципалитета Евгений Буренков сообщил о деятельности властей района по расселению непригодного жилья.
В муниципалитете завершена реализация программы аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.
На сегодняшний день остаётся в статусе аварийных 556 домов, в улучшении жилищных условий нуждаются около 2000 семей. 971 дом в районе — это ветхое жилье. Всего в расселении нуждаются 200 тысяч квадратов жилья.
Говоря о том, каким образом происходит переселение, Евгений Буренков сообщил, что переселение происходит в тех же населенных пунктах, но, к сожалению, не все поселки района привлекательны для застройщиков.
«В основном реализация программы переселениям происходит по территориальному принципу, но подтягиваем людей и в Советский. Численность населения в городе достигла 31 тысячи человек в том числе и за счет переселившихся из аварийного жилья граждан», — отметил Евгений Буренков.
По словам Руслана Кухарука, необходимо понимать, в каких поселках возникают сложности с новым строительством, чтобы округ мог ориентировать застройщика на работу в конкретном населенном пункте.