Молодежь Югры приглашают представить свою «Школу мечты»
Югорских школьников и студентов приглашают принять участие во Всероссийском марафоне соучаствующего проектирования «Школа мечты» и разработать дизайн-проект для средних общеобразовательных учреждений своего региона.
Проект реализуется в рамках президентской программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования».
Марафон будет запущен совместно с «Движением первых» во второй половине сентября. В нем могут принять участие школьники и студенты региональных профильных вузов и колледжей со всех регионов России. Прием заявок продлится до 28 августа.
Вся дополнительная информация по Марафону публикуется в официальном телеграм-канале и в группе в сети «ВКОНТАКТЕ».
Отметим, проект «Школа мечты» инициирован Общественной палатой Российской Федерации в поддержку президентской программы капитального ремонта школ и направлен на улучшение ее качественных результатов за счет привлечения молодых специалистов – студентов профильных средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений к разработке дизайн-проектов школ (на основе принципа соучаствующего проектирования) и применения данных дизайн-проектов в ходе реализации программы по капитальному ремонту.
В 2023-2024 учебном году в пилоте проекта «Школа мечты» приняли участие региональные команды из 35 субъектов Российской Федерации и 8 федеральных округов, студенческие команды из 50 высших и средних специальных учебных заведений Российской Федерации. Проект «Школа мечты» стал базовым форматом для внедрения модуля «Обучение служением» в 21 российском высшем учебном заведении для обучающихся по направлениям «Архитектура» и «Дизайн».
Студенческими командами (600 студентов) были разработаны дизайн-проекты для 100 школ, они прошли защиту на уровне правительств регионов и вошли в состав проектной документации для проведения капитального ремонта школ.