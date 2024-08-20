Сегодня Руслан Кухарук работает в Советском районе
День начался со встречи с главой, депутатами и управленческой командой муниципалитета.
«Проводим очередную встречу, она у нас по счету уже 20-ая, которую мы проводим в муниципалитетах Югры. На первом заседании правительства Югры, которое я проводил в расширенном формате в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, мы договорились, что в летний период времени мы составим рабочий график таким образом, чтобы посетить каждый муниципалитет», – напомнил временно исполняющий обязанности губернатора Югры.
Он подчеркнул, что рабочие поездки в муниципалитеты состоят из трех основных блоков: встреча с главой и управленческой командой муниципалитета, посещение строительных и инфраструктурных объектов, а также встреча с жителями, активистами и трудовыми коллективами.
Также в поездках Руслан Кухарук обращает внимание на проблемные объекты, о которых ему в социальных сетях пишут жители.
«Зачастую вопросы, которые поднимают люди на встречах и в социальных сетях, касаются не просто локально одной квартиры, одного подъезда или многоквартирного дома. А оказываются важны для всего муниципалитета. Бывало так, что вопросы, которые попадают в фокус внимания в рамках выездных совещаний, решения по ним можно системно распространить на весь округ», – подчеркнул глава региона.