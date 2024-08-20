Сургутский район открывает первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта
Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Учреждение уже зарегистрировано. Его полное название – МАУ ДО «Спортивная школа «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района.
- Расположится школа в Белом Яре, отделения будут функционировать в Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской и Локосово. В ближайшей перспективе – получение лицензии на образовательную деятельность, - рассказал о планах Андрей Трубецкой.
На создание центра в бюджете муниципалитета предусмотрены порядка 76 млн рублей.
На первоначальном этапе в школе будут реализованы программы по компьютерному и фиджитал-спорту. В дальнейшем список дисциплин дополнят гонки дронов, лазертаг и спортивное программирование. Квалифицированный тренерский состав уже сформирован и работает на действующих площадках в поселениях.
- Сегодня Сургутский район принимает окружные соревнования и первенства уровня УрФО. С открытием центра муниципалитет сможет претендовать на проведение всероссийских, - подчеркнул глава Сургутского района.