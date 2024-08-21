80 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ
2024 год для Тюменьстата юбилейный – 21 августа исполняется 80 лет со дня учреждения по приказу Центрального Статистического управления Госплана СССР Статистического управления Тюменской области.
За годы своего существования тюменская статистика прошла стремительный путь развития. Существенные изменения произошли в методах, формах и технологии сбора, обработки и распространения информации, в системе показателей, используемых для оценки социально-экономических процессов, методологии их расчета.
Сегодня Тюменьстат уверенно идет в ногу со временем. Цифровизация внедряется во все процессы статистического производства. Используются принципы клиентоцентричности, ориентированные на качественное выполнение государственной функции и оказание государственных услуг. Реализуются современные подходы, способствующие повышению внутренней эффективности: описание производственных процессов, реинжиниринг, внедрение элементов проектного менеджмента, системы менеджмента качества.
Свой 80-й день рождения тюменская статистика отмечает вместе с юбилеем Тюменской области. В честь этих знаменательных событий Тюменьстат выпустил визуализированный статистический сборник «Тюменская область: время и цифры». В нем собраны статистические данные о социальном, экономическом, экологическом положении Тюменской области
с 1945 по 2023 гг.
В Тюменьстате трудятся высококвалифицированные и инициативные специалисты, достойно выполняющие поставленные перед ними задачи, преданные своему делу, обществу и государству.