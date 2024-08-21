Ветерана Великой Отечественной войны, которому исполнилось 100 лет, поздравили в Тюмени
Жители города собрались вместе, чтобы поздравить ветерана Великой Отечественной войны Александра Жемчугова с днем рождения.
В честь 100-летия перед домом ветерана выступил тюменский дуэт «Два дубки», а хор «Раздолье» исполнил песни «Я люблю тебя, жизнь», «Матушка Россия», «От героев былых времён» и другие.
Поздравить Александра Степановича также приехали близкие друзья, родственники, депутаты Тюменской городской думы, общественные деятели, молодогвардейцы, а также ветеран афганских боевых действий Александр Садыков.
Несмотря на свой возраст, ветеран с гордостью делится воспоминаниями о тех нелёгких временах, когда он проявил исключительное мужество на фронте. Его заслуги отмечены орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и многими другими наградами.
«Возможность пообщаться с героем Великой Отечественной войны — это огромная честь. Александр Жемчугов защищал нашу Родину и наших родных от нацизма, большая благодарность ему за это. Мы поздравили Александра, пожелали здоровья и долгих лет жизни и поблагодарили за Победу», — сказала проектный менеджер «Молодой Гвардии» Тюмени Лупушор Ангелина.
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"