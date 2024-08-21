Сотрудники Росгвардии провели утреннюю зарядку для молодежи Сургута
В Сургуте в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели утреннюю зарядку для воспитанников муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант».
Мероприятие состоялось в сквере Геологов-первопроходцев. Стражи правопорядка акцентировали внимание ребят в возрасте от 8 до 12 лет на важности ведения здорового образа жизни, а также поделились секретами повышения выносливости организма.
Специально подобранный комплекс эффективных упражнений на различные группы мышц позволил участникам акции сохранить подвижность всего тела, улучшил кровообращение и помог зарядиться энергией на весь день.
В завершение встречи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии рассказали ребятам о служебных буднях, участии в пресечении преступлений и правонарушений на маршрутах патрулирования.