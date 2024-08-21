Руслан Кухарук подвёл итоги работы в Советском районе
В своих официальных аккаунтах временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук поделился впечатлениями о рабочей поездке в Советский район и подвёл её итоги, назвав состоявшийся диалог с управленческой командой муниципалитета и жителями конструктивным и содержательным.
«Всегда сверяю доклады с реальным положением дел и мнением граждан для объективной картины и понимания наиболее острых вопросов», — отметил глава региона.
Вопрос о расселении аварийных домов, как отметил Руслан Кухарук, он получил от жителей нескольких поселков и самого Советского. В муниципалитете завершена программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Впереди большая работа: сейчас объем аварийного фонда составляет 110 000 кв. метров, переселения ждут 1 945 семей.
По словам главы района Евгения Буренкова, впервые за шесть лет муниципалитет смог привлечь застройщика в поселок Агириш, также в этом году подрядчики заходят в поселок Таежный.
«Механизмы привлечения компаний для возведения социального жилья в небольших или дальних поселениях округа сейчас активно прорабатываем с блоком Правительства, отвечающим за строительство», — отметил глава региона.
По словам Руслана Кухарука, на встречах и в комментариях справедливо звучала тема частых аварий на объектах ЖКХ. Зимой жители многоквартирных и частных домов не один раз оставались без отопления.
«Люди боятся повторения инцидентов, которые в целом не допустимы для Севера. Обновление и развитие инфраструктуры коммунального комплекса – одно из приоритетных направлений. Сейчас, при участии окружного бюджета, ведется капитальный ремонт инженерных сетей в Советском, Алябьевском, поселках Малиновский и Агириш. Но это не те темпы и не тот объем, которые должны быть. Необходимы системные решения, поручил региональному Правительству дать конкретные, оптимальные предложения по капитальному ремонту коммунальных объектов и инженерных сетей в муниципалитете», — сообщил Руслан Кухарук.
Кроме того, жители Советского района обращают внимание на необходимость ремонта внутрипоселковых и межмуниципальных дорог. По докладу главы, в Советском районе 314 км дорог, порядка 70 км из них находится в ненормативном состоянии. Запрос Советского района будет включен в региональную программу по капитальному ремонту и строительству дорожно-транспортной сети округа.
Много запросов поступает о возобновлении авиасообщения из Советского района в Тюмень, другие города и регионы.
«Сейчас вместе с авиакомпаниями прорабатываем возможности, все запросы жителей Советского района и других муниципалитетов оцениваем и рассмотрим при формировании реестра субсидируемых маршрутов на 2025 год»,— сообщил глава региона.
На встречах звучали запросы на строительство в поселениях Советского района современных социальных объектов – новых школ, домов культуры, молодежных центров, спортивных объектов, в том числе – площадных.
«Конечно же, был поднят вопрос завершения строительства районной больницы, объекта почти с десятилетней историей. По всем запросам договорились с администрацией Советского района актуализировать данные, далее – отработать с окружными департаментами возможное включение в адресные программы»,— отметил Руслан Кухарук.
Глава региона отметил, что вопросы жителей на встрече в Советском районе подтвердили, что решения, принятые совместно с управленческой командой, нужно реализовывать в кратчайшие сроки. Все запросы и обращения взяты в работу с профильными департаментами.