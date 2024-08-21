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Руслан Кухарук нацелил власти муниципалитетов на внимательное отношение к запросам людей

21.08.2024

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук сегодня работает в Югорске. На встрече с управленческой командой города глава региона и отметил основные темы, волнующие горожан. 

Первое место — это вопрос по дорогам, прежде всего — содержание дорог в зимний период, вывоз снега, ремонт дорожного полотна. 

«Одна из дорог звучала чаще других — улица Магистральная, на которую обязательно сегодня съездим», — отметил Руслан Кухарук. 

По словам главы региона, мэры часто огорчаются, когда он просто включить в список объектов для посещения не только флагманские, но и проблемные. 

«Не раз говорил, повторяю —  понимаю специфику работы на местном уровне. Работал мэром Тюмени 6 лет. Муниципальная власть, как говорит президент России, — самый близкий уровень власти к людям, и людям неважно, кто решит их проблему, главное, чтобы она была решена», — отметил Руслан Кухарук. 

Благоустройство — ещё одна тема, волнующая горожан. 

«Необходимы современные подходы, раз уж жители сравнивают Югорск с другими муниципалитетами, и сделать, ориентируясь на запросы людей», — говорит Руслан Кухарук.  

В числе других обсуждаемых проблем — освещение улиц,  проблемы с записью на приём к врачам, реконструкция поликлиники, проблемы водоснабжения, перевод собственников на автономные источники тепла и водоснабжения — важный вопрос, который напрямую связан с изношенным коммунальным хозяйством и который необходимо решать серьёзно, комплексно. 

«То, что звучит на встречах с управленческой командой, обычно совпадает с тем, о чем говорят люди», — подчеркнул Руслан Кухарук.  

ugra-news.ru

21.08.2024

21.08.2024