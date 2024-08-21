Руслан Кухарук нацелил власти муниципалитетов на внимательное отношение к запросам людей
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук сегодня работает в Югорске. На встрече с управленческой командой города глава региона и отметил основные темы, волнующие горожан.
Первое место — это вопрос по дорогам, прежде всего — содержание дорог в зимний период, вывоз снега, ремонт дорожного полотна.
«Одна из дорог звучала чаще других — улица Магистральная, на которую обязательно сегодня съездим», — отметил Руслан Кухарук.
По словам главы региона, мэры часто огорчаются, когда он просто включить в список объектов для посещения не только флагманские, но и проблемные.
«Не раз говорил, повторяю — понимаю специфику работы на местном уровне. Работал мэром Тюмени 6 лет. Муниципальная власть, как говорит президент России, — самый близкий уровень власти к людям, и людям неважно, кто решит их проблему, главное, чтобы она была решена», — отметил Руслан Кухарук.
Благоустройство — ещё одна тема, волнующая горожан.
«Необходимы современные подходы, раз уж жители сравнивают Югорск с другими муниципалитетами, и сделать, ориентируясь на запросы людей», — говорит Руслан Кухарук.
В числе других обсуждаемых проблем — освещение улиц, проблемы с записью на приём к врачам, реконструкция поликлиники, проблемы водоснабжения, перевод собственников на автономные источники тепла и водоснабжения — важный вопрос, который напрямую связан с изношенным коммунальным хозяйством и который необходимо решать серьёзно, комплексно.
«То, что звучит на встречах с управленческой командой, обычно совпадает с тем, о чем говорят люди», — подчеркнул Руслан Кухарук.