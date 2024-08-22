С начала 2024 года 1100 семей в Югре направили средства маткапитала на образование детей
За все время действия программы материнского капитала (с 2007 года) 17 784 семьи направили свои сертификаты на обучение детей. Это — второе по популярности направление для распоряжения маткапиталом после улучшения жилищных условий. С начала этого года учебу детей за счет средств маткапитала оплатили 1 109 семей.
Накануне нового учебного года напоминаем, что материнским капиталом родители могут оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях: от детского сада до университета, продленку, занятия у репетитора, творческие кружки и спортивные секции, курсы иностранного языка и автошколу, а также общежитие на время учебы. Главное условие — у организации или индивидуального предпринимателя должна быть лицензия на образовательную деятельность.
«Чтобы родителям было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило соглашения с 6 высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется учебным заведением по запросу Отделения фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг», — рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре.
Потратить материнский капитал на образование детей можно при условии, что образовательное учреждение находится в России, а ребенок на момент начала обучения не достиг 25 лет. Использовать средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До 3-летия малыша денежные средства можно использовать на дошкольное образование.
Со списком учебных заведений, с которыми Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило договора:
– Индустриальный Институт ИндИ, филиал ФГБОУ ВО ЮГУ;
– Нижневартовский Государственный Университет;
– Сургутский государственный педагогический университет;
– Сургутский Государственный Университет;
– Ханты-Мансийская государственная медицинская академия;
– Югорский Государственный Университет.
Пошаговую инструкцию «Как подать заявление на направление маткапитала на образование» через портал Госуслуг можно скачать здесь
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