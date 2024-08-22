Форма поиска

Для слабовидящих

С начала 2024 года 1100 семей в Югре направили средства маткапитала на образование детей

22.08.2024

За все время действия программы материнского капитала (с 2007 года) 17 784 семьи направили свои сертификаты на обучение детей. Это — второе по популярности направление для распоряжения маткапиталом после улучшения жилищных условий. С начала этого года учебу детей за счет средств маткапитала оплатили 1 109 семей.

Накануне нового учебного года напоминаем, что материнским капиталом родители могут оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях: от детского сада до университета, продленку, занятия у репетитора, творческие кружки и спортивные секции, курсы иностранного языка и автошколу, а также общежитие на время учебы. Главное условие — у организации или индивидуального предпринимателя должна быть лицензия на образовательную деятельность.

«Чтобы родителям было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило соглашения с 6 высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется учебным заведением по запросу Отделения фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг», — рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре.

Потратить материнский капитал на образование детей можно при условии, что образовательное учреждение находится в России, а ребенок на момент начала обучения не достиг 25 лет. Использовать средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До 3-летия малыша денежные средства можно использовать на дошкольное образование.

Со списком учебных заведений, с которыми Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило договора:

– Индустриальный Институт ИндИ, филиал ФГБОУ ВО ЮГУ;

– Нижневартовский Государственный Университет;

– Сургутский государственный педагогический университет;

– Сургутский Государственный Университет;

– Ханты-Мансийская государственная медицинская академия;

– Югорский Государственный Университет.

Пошаговую инструкцию «Как подать заявление на направление маткапитала на образование» через портал Госуслуг можно скачать здесь

Единый контакт-центр Социального фонда России – 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:

ВКонтакте,  Одноклассники

Социальный фонд России по ХМАО- Югре

22.08.2024

22.08.2024