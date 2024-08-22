Борис Хохряков c рабочим визитом посетил город Югорск.
Югорск с рабочим визитом посетил Председатель Думы Югры Борис Хохряков. Вместе с временно исполняющим обязанности Губернатора округа Русланом Кухаруком, членами Правительства осмотрен ряд объектов.
Одним из первых стал известный детский оздоровительный лагерь «Окуневские зори». Он был открыт одним из первых в регионе еще в 1967 году. Гости осмотрели территорию лагеря, пообщались с детьми. Сейчас на пятой смене отдыхают 100 детей из города Макеевки. Наш округ уже третий год подряд принимает детей из подшефного города. Отмечено, что лагерь нуждается в развитии инфраструктуры. Как предложение – на его базе может быть организована смена для детей из Курской области.
Также посетили здание терапевтического отделения Югорской городской больницы, где проходит сейчас реконструкция помещений. Работы начаты нынешним летом. По проекту в здании надстроят мансардный этаж, расширят коридоры, установят лифты, заменят инженерные сети. Появится отдельный лабораторный блок с холлом ожидания для пациентов.
Делегация из окружного центра посетила модернизированный мемориал «Воинская слава», возложила цветы в память погибшим воинам.
Архитектурный комплекс посвящен подвигу советского народа и русскому воину. Возведен на добровольные пожертвования югорчан. Первая очередь комплекса открыта в 2015 году и посвящена воинам Великой Отечественной войны, советскому народу, павшим от рук фашизма. Вторая очередь открыта в год 30-летия вывода войск из Афганистана в 2019 году и посвящена воинам-интернационалистам. По инициативе Совета ветеранов в августе 2024 года на мемориальном комплексе зажжен вечный огонь.
Объектами капитального ремонта к осмотру стали школа №2 и Югорский политехнический колледж, а также участки дорог, которые требуют ремонта. Работы проводятся в плановом режиме.
В Югорске, в рамках визита, состоялась рабочая встреча с главой города Алексеем Харловым, депутатами окружной Думы, городской, руководителями градообразующих предприятий.
Борис Хохряков рассказал о реализации народной программы на территории города: «В Югорске, как и в Советском районе, реализуется региональный компонент народной программы партии «Единая Россия» – Карта развития Югры. В нее включено 16 социально значимых мероприятий, на сегодняшний день реализовано одно. 14 находятся в стадии реализации, из них четыре со сроком реализации в текущем году. С начала этого года в Югорске уже прошло семь партийных десантов, но есть и другие вопросы, которые волнуют жителей Югорска. На трех я хотел бы остановиться, – сказал Борис Сергеевич. – Один из первых – формирование комфортной городской среды. Сегодня этот вопрос один из наиболее актуальных. Город неоднократно пытался попасть с проектами благоустройства в федеральные программы для привлечения дополнительного софинансирования, но пока не получилось. А острая потребность в реконструкции дворовых территорий, городских зон отдыха, модернизации центрального парка на сегодня сохраняется. Этот вопрос один из самых частых на различных встречах с жителями Югорска. Люди хотят жить в комфортном, благоустроенном городе, и я считаю, что надо сделать общественные пространства не просто красивыми, но и обязательно функциональными. Я считаю наша задача – помочь муниципалитету с решением этого вопроса.
Следующая тема – строительство студенческого общежития. В 2022 году введено новое здание Югорского политехнического колледжа и уже в следующем году началось строительство второго корпуса. Прогнозируется, что при реализации этого проекта количество студентов с 771 увеличится до 1200 к 2025 году. А значит, в ближайшем будущем будет нехватка мест в общежитиях. Этот проект общежития площадью до пяти тысяч квадратных метров включен в программу автономного округа по развитию образования, но сроки реализации поставлены 2029-2030 годы. Мне кажется надо сдвигать этот срок и ускорять строительство студенческого общежития.
И третья тема – строительство дорог, связывающих западную и восточную части города. Югорск разделен на две части железной дорогой. Поэтому автомобильное сообщение разрывается при движении поездов. Отсутствие надлежащих переездов и переходов очень осложняет жизнь горожан. В генеральном плане развития города предусмотрено строительство двух дополнительных путепроводов через железную дорогу от улицы Киевской до Южной. Проект внесен и в Карту развития Югры. Я считаю, что мы обеспечим депутатский контроль, но тут нужен и региональный ведомственный контроль за сроками и качеством проекта».
В Центре Югорского спорта прошла встреча с представителями общественности, активными жителями муниципалитета, трудовыми коллективами.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа