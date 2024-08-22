Руслан Кухарук подвел итоги рабочей поездки в Югорск
Врио губернатора Югры познакомился с 21-м по счету муниципалитетом региона — городом Югорском, где по традиции встретился с главой города и депутатами, посетил городские объекты, пообщался с жителями.
Югорск, отметил глава региона, последовательно решает проблему ликвидации жилья непригодного для проживания. Программа по расселению жилищного фонда, признанного аварийным до 2017 года, завершена в городе досрочно в 2020 году. Сегодня в перечне аварийных домов — 54 дома, это 38 500 кв.м. Эффективной работе по улучшению жилищных условий способствуют застройщики города. В течение последних трех лет Югорск наращивал темпы жилищного строительства — введено 81 000 кв.м жилья, из них 41 000 кв.м — в 2023 году. Большая часть из оставшегося аварийного фонда войдет в новую адресную программу по расселению домов, признанных аварийными с 1.01.2017 по 1.01.2022. На свободных территориях требуется комплексное освоение пространства.
Руслан Кухарук поручил департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса подключиться к определению в Югорске участков под комплексное развитие территорий.
Глава региона обратил внимание на наличие жалоб жителей Югорска на наличие дефектов дорожного покрытия, вопросы о возможности проведения ремонта по улицам Садовая, Студенческая, Магистральная, Железнодорожная, Попова, Менделеева, Калинина и обустройству тротуаров. По словам главы Югорска Алексея Харлова, в прошлом году отремонтировано почти 32 000 кв.м автодорог в черте города, выполнены работы по освещению улиц протяженностью 12 км, обустроены 18 остановочных комплексов. Благодаря включению муниципалитета в федеральную программу «Стимул» в 2023 году выполнены работы по устройству четырехполосной дороги с тротуарами и освещением по улицам Киевской и Магистральной. Сейчас идет реконструкция участка от улицы Садовой до улицы Южной. Срок выполнения работ по контракту — сентябрь 2024 года.
Руслан Кухарук подчеркнул, что поручил профильному департаменту сформировать единую программу, в которую будут включены все предложения по проектированию новых дорог в муниципалитетах Югры.
«Везде разная степень готовности. Несомненно, над проектами, которые являются приоритетными для жителей Югорска, будем работать вместе. Также проанализируем состояние инфраструктуры на трассе Югорск — Ханты-Мансийск. Коллеги проведут аналитику по тем точкам придорожного сервиса, которые сейчас работают по маршруту. К вопросу подключится департамент экономического развития, проанализирует готовность предпринимателей зайти на эти площадки», — отметил глава региона.
С просьбой о создании логистического хаба для гуманитарных грузов в западной части автономного округа обратилась руководитель волонтерского сообщества «Своих не бросаем» Гульнара Шредер, чтобы не отправлять грузы через Сургут.
«Согласен с необходимостью создания еще одного центра в этой части региона. Поручил профильным департаментам проработать возможности логистики, мест хранения», — сообщил Руслан Кухарук.
Глава региона отметил, что все темы, которые прозвучали на встречах и в комментариях, пойдут в работу.
«День, как всегда, был сформирован не только предложениями муниципальной управленческой команды, но в том числе и жителями Югорска. Мы посетили те объекты, которые являются теми вопросами, на которые нужно обратить внимание. Повестка была наполнена больше всего теми пожеланиями, предложениями, которые югорчане оставляли в комментариях в социальных сетях. Слова благодарности активным жителям за то, что они этот день сформировали таким образом», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Югры.