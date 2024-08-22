Югорчане ставят рекорды на «Кроссе нации»
В этом году Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится 21 сентября. Регистрация проходит до 19 сентября в личном кабинете «Госуслуг».
Участником соревнований может стать любой желающий, предварительно нужно пройти медосмотр и иметь допуск от врача.
Чтобы записаться, нужно зайти в личный кабинет «Госуслуг», ввести в поисковую строку «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях», выбрать «Кросс нации», записаться на участие, в списке регионов найти свой, нажать «Продолжить» и выбрать место проведения, а затем подтвердить наличие медицинской справки.
Если пока справки нет, то регистрацию можно продолжить, а документ оформить в любой удобный момент до начала старта и предъявить комиссии по допуску.
В конце нужно выбрать спортивную дисциплину и нажать «Продолжить», проверить свои данные, номер телефона и адрес электронной почты, и только потом – отправить заявление. Уведомление о регистрации придет в течение пяти рабочих дней.
Для забега не нужно иметь с собой оригинал паспорта и медицинского полиса – достаточно показать их на портале «Госуслуг» с помощью смартфона.
С каждым годом все больше югорчан приобщается к спорту. Например, более 20 тысяч жителей региона в 2023-м пробежали «Кросс нации». А главный приз – путёвку в Сочи – выиграл 11-летний спортсмен Владимир Косуротов.