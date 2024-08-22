В Ханты-Мансийске состоится десятый грибной фестиваль
7 сентября в Музее Природы и Человека состоится X грибной фестиваль «Мир грибов: Осенние краски». Участие в этом мероприятии для многих хантымансийцев стало традицией.
В рамках фестиваля пройдет выставка живых грибов, куда каждый может принести свои находки и получить консультацию. А еще готовятся небольшие выставки о свойствах грибов. В этом году специальная экспозиция будет посвящена культивированию съедобных грибов и их разнообразию. Пройдет множество игр и мастер-классов. На них можно узнать много нового, например, научится различать виды грибов и изучить их строение. В преддверии Фестиваля проходит фотоконкурс на грибную тему. А в этом году будет конкурс «Грибное лукошко» и организованные экскурсии за грибами.
Миколог и научный сотрудник Югорского государственного университета Нина Филиппова совместно с коллегами из Музея Природы и Человека уже планирует программу, выбирает маршруты экскурсий, обсуждает формат выставок и подготавливает материалы для экспозиций.
Грибной сезон был открыт еще весной, однако, самые известные и вкусные грибы можно будет собрать в августе и сентябре. Уже сейчас можно пройтись по самым плодовитым местам для определения своего маршрута.
«Начинающим лучше ходить в компании или начинать с небольших маршрутов. Разные виды грибов растут в разных лесах. Конечно, самый вкусный гриб — боровик — собирают в сосновых беломошных лесах. В кедрачах у нас много моховиков и сыроежек. В березовых или осиновых можно найти грузди и опята», — советует миколог.
Но прежде всего необходимо помнить о правилах безопасности. В поход стоит взять средство от комаров, спрей для отпугивания медведей и прибор для ориентирования в лесу. А также надеть яркую одежду и взять с собой специальное сигнальное устройство, которое привлечет внимание, если вы заблудились в лесу.
Нина Филиппова отметила, что для сбора грибов нужна тара с твердыми стенками, так чтобы грибы хорошо в ней проветривались.
«В пакетах урожай может быстро начать гнить и это в свою очередь может привести к отравлениям», — добавила она.
Стоит всегда помнить про важное правильно — незнакомые грибы собирать нельзя, так как есть вероятность наткнуться на ядовитые.
В нашей местности можно собрать и использовать в пищу такие грибы, как подберезовики, подосиновики, грузди, маслята, опята, вешенки, лисички, сыроежки, волнушки. А несъедобными грибами являются: бледная поганка и ряд близких к ней ядовитых грибов (зеленая, весенняя, зловонная поганка), мухоморы и некоторые другие грибы.
Также нельзя собирать краснокнижные грибы, например, саркосому шаровидную и паутиник фиолетовый, которые часто встречаются в лесу.
«В Красную книгу региона занесено 40 видов грибов и еще 21 — в Приложение. Это те виды, которые в природе встречаются редко и промышленный сбор повредит их существованию. Многие из них обитают только в нетронутых экосистемах и сохранение таких местообитаний очень важно. Красная Книга хорошо иллюстрирована, каждый может познакомиться с этими видами и запомнить, что собирать их не нужно», — рассказала Нина Филиппова.
Грибы — прекрасная возможность разнообразить свой рацион. Они содержат богатый комплекс питательных веществ и имеют низкую калорийность.