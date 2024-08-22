В окружной столице Югры отмечают день флага Российской Федерации
Сегодня, 22 августа, по всей России празднуют День Государственного флага Российской Федерации. Ровно 30 лет назад в 1994 году бело-сине-красный флаг наряду с гимном и гербом стал символом России.
Отметить юбилейную дату Государственного флага Российской Федерации жителей и гостей окружной столицы пригласили в парк имени Бориса Лосева. В праздничном параде-митинге приняли участие ветераны СВО, сотрудники МЧС России, региональный штаб «Волонтеры Победы», окружные общественные организации. В руках ребят детского-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» пестрели цвета российского триколора. Напомним, что каждый цвет на российском флаге имеет свое значение, так белый цвет символизирует мир и чистоту, синий – верность и преданность, красный – силу и мужество.
Здесь же были организованы выставочные площадки местной общественной организации помощи военнослужащим «Сбор ХМ», волонтерского движения «Шьем для наших», Гуманитарного добровольческого корпуса. Каждый взрослый мог попробовать плести маскировочную сеть, детям особо нравилось изготовить сувенир или написать письмо солдату специальной военной операции. А какими вкусными угощениями угощали участницы волонтёрского движения, занятые в проекте «Сушилочка». Его организатором является Ольга Панай.
Поздравить с праздником горожан и всех гостей пришли временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук, председатель Думы Югры Борис Хохряков, глава города Максим Ряшин. Обращаясь с приветственной речью к жителям Югры на митинге-концерте «Под флагом моей страны» Руслан Кухарук сказал: «Наш триколор – это символ единства многонационального народа нашей страны, символ благодарности нашим предкам, это объединяющая сила нашей культуры и наших традиций. Сегодня с флагом России наши бойцы защищают страну и наше будущее. Под флагом создают победу. Я поздравляю вас с праздником, пусть стяг России всегда гордо реет над нами».
Тамара Мерова