Югорские практики в молодежной политике представили депутатам Госдумы на «Территории смыслов»
Предложения по регулированию кадровой численности и по подготовке специалистов в сфере молодежной политики озвучил на совместном заседании Комитетов Госдумы по молодежной политике и по региональной политике и местному самоуправлению директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.
Он также познакомил всех с уникальной региональной практикой – конкурсом по инициативному бюджетированию для школьников в партнерстве с Институтом финансов Минфина и «Движением Первых». Заседание проходило на всероссийском форуме «Территория смыслов» в Сенеже 21 августа.
Участники смены, молодые лидеры из регионов России, также присоединились к событию. Вместе с федеральными и региональными экспертами они искали решения, зоны роста и выявляли проблемы, которые есть в работе с молодежью на местном уровне.
Яков Самохвалов поблагодарил Росмолодежь за то, что в 2022 году специалисты федерального агентства провели в Югре аудит молодежной политики и помогли сформировать конкретную дорожную карту на годы вперед. Наш департамент продолжает выстраивать работу в регионе, опираясь на этот документ. Оценивают региональные власти эффективность реализации молодежной политики в муниципальных образованиях по 117 показателям дважды в год. Для этого при губернаторе Югры создан отдельный совещательный орган.
Среди важных достижений отрасли в Югре Яков Самохвалов назвал создание в органах местного самоуправления отдельных подразделений, отвечающих за молодежную политику, в 18 из 22 муниципальных образований округа. Эта работа осложняется тем, что кадровая сфера очень жестко зарегулирована, и увеличить численность муниципальных служащих не так-то просто. Регион в партнерстве с Институтом молодежи разработал кадровую программу, по которой в течение 6 месяцев специалисты отрасли из муниципалитетов повышали свои компетенции и разрабатывали дорожную карту по реализации молодежной политики на своих территориях. В этой части очень не хватает федерального образовательного курса с экспертами и лекциями, который можно было бы использовать системно.
Что касается практики инициативного школьного бюджетирования, которую в Югре поддержали совместным с «Движением Первых» и Институтом финансов Минфина грантовым конкурсом, - эта уникальная практика может получить тиражирование. Такой способ вовлечения детей в преображение своих школ, создание в их стенах еще больших возможностей для самореализации и развития заинтересовал председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. Все предложения от Югры направлены в адрес комитета.
Яков Самохвалов высоко оценил такой формат работы – в тесном контакте власти с лидерами молодежных сообществ со всей страны. «Это помогает не только выйти на конкретные решения, но и донести ребятам важность активной позиции. Они должны по-хорошему требовать с наших коллег в муниципалитетах, не давать «спать» в региональных кабинетах, должны задавать им правильные вопросы, понимая, как работает власть. Молодежная политика абсолютно точно перестала быть на вторых или третьих ролях, постоянное внимание главы государства об этом говорит», - отметил он.