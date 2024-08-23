Форма поиска

Для слабовидящих

Лидеры политических фракций России на «Территории смыслов» обсудили вызовы для политиков будущего

23.08.2024

21 августа на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События состоялась дискуссионная сессия с лидерами политических фракций Государственной Думы Федерального собрания РФ. Встреча прошла в Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре президентской платформы «Россия — страна возможностей» — и была посвящена    вызовам, стоящим перед политиками будущего.

В дискуссии с молодыми депутатами, молодёжными парламентариями и лидерами молодёжных крыльев партий приняли участие руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Центрального Комитета «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов, председатель Социалистической Политической партии Справедливая Россия — Патриоты — За правду, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Миронов, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владислав Даванков, Председатель партии ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, член Государственного совета Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания по международным делам Леонид Слуцкий и руководитель фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Васильев.

Во вступительной речи спикеры рассказали, какие вызовы стоят перед россиянами и как партии помогают людям справляться.

«Сегодня мы наблюдаем новый вариант фашизма. Это наш главный вызов, с которым мы обязательно справимся. Мы имеем уникальный опыт побед. Важно обеспечить максимальное сплочение общества, мобилизовать ресурсы и силы, чтобы защитить русский мир и освободить исторические земли от нацистов», — сказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

 

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выделил основные направления работы, в числе которых — достижение целей специальной военной операции, повышение благосостояния граждан, модернизация миграционной системы.

«Враг пришёл на нашу землю, и наши воины героически продолжают освобождать территории от нацистских захватчиков. Сегодня не может быть никаких переговоров. Необходимо идти до победного конца. Важно также сконцентрировать своё внимание и на миграционной политике, которая должна прежде всего преследовать национальные интересы и защищать наших граждан», — отметил Сергей Миронов.

Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владислав Даванков уделил особое внимание ситуации в Курской области. По его словам, все партии включились в процесс взаимопомощи: на базе региональных отделений собирают гуманитарный груз, люди приезжают, чтобы поддержать соотечественников в трудной ситуации. Ещё один важный вектор работы — диалог с молодёжью.

«Важно, чтобы молодые люди не боялись говорить, что они думают по-настоящему. Именно вы двигаете вперёд нашу страну, знаете сами, что вам нужно. Для нас это задел, над чем работать дальше в Государственной Думе», — сказал Владислав Даванков.

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Слуцкий также считает, что нужно прислушиваться к новым поколениям. Он перечислил основные задачи, необходимые для повышения благосостояния в России:

«Мы видим, что сегодня нашей молодёжи и нашим гражданам не хватает качественной медицины, не хватает жилой площади, где создавать семьи и растить детей, не хватает детских садов и школ, не хватает необходимой социальной инфраструктуры в городах и селах. Регионы должны развиваться, необходимо создавать условия для жизни в малых городах и селах, а не только в столице. Россия — больше, чем Москва. Для решения этой и многих других задач нам важно быть вместе, вставать плечом к плечу, потому что мы переживаем судьбоносный момент в истории. «Территория смыслов» — это ключевое мероприятие, чтобы объединяться друг с другом». Мы должны понимать: у нас самая креативная молодёжь, должны продвигать наукоёмкие и ИТ-проекты, повышать производительность труда».

Руководитель фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Васильев отметил, что, несмотря на разницу в политических взглядах, общие задачи объединяют и помогают сплотиться во благо России:

«Сегодня важно понимать, что мы сумели создать атмосферу консолидации ещё до начала СВО. Нужна последовательная сплочённая работа по тем вызовам, которые были озвучены. Простых решений не бывает. Наше достояние — в нашем национальном многообразии. И враг это понимает. Нам сегодня важно строить отношения между людьми».

Участники спрашивали политических лидеров о перспективах сотрудничества с другими странами, роли наставника в политической карьере молодого человека, сохранении русского языка и совместной работе над законопроектами.

Как отметили руководители фракций, сегодня не время для популизма. Принимаемые законы должны быть взвешенными, помогать гражданам страны и соотноситься с тем, какой Россия будет через 5-10 лет. Необходимо развивать и интернациональное взаимодействие. Первый международный заезд «Единство» на «Территории смыслов» в связи с этим получает особую значимость и выступает пространством для продуктивного диалога, который ложится в основу построения многополярного мира.

Россия стала центром мировой молодёжной дипломатии, площадкой открытого диалога и безграничных возможностей. Всемирный фестиваль молодёжи, проведённый по поручению Президента в марте 2024 года, позволил тысячам молодых людей открыть для себя Россию, нашу богатую историю, уникальную культуру, ценности семьи и созидания. Это событие стало важным импульсом, который сформировал в нашей стране точки притяжения для молодёжи.

Подрастающее поколение видит в России истинного защитника справедливости, сторонника равенства и открытого диалога. Молодёжные мероприятия в России привлекают всё больше участников. Молодые люди разных государств, профессий, народов, конфессий видят, что именно наша страна несёт повестку созидания миру, стремится делиться мнениями, а не навязывать их, сотрудничать, а не подчинять, совместно развиваться, а не подавлять конкурентов.

Наши ценности развития, созидания, равенства и справедливости созвучны чаяниям молодых людей всех континентов. Российское государство поддерживает идеи молодёжи и помогает воплотить их в жизнь. На «Территории смыслов» и многих других площадках задаются тренды будущего и рождаются инициативы, которые впоследствии станут большими проектами.

Напомним, работа форума «Территория смыслов» продлится до 30 августа 2024 года. Тематические заезды «Семья», «Созидание», «Служение» и «Единство» объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами. На каждом из них проходят две смены параллельно. Пятый заезд «Команда» включит в себя одну итоговую смену «Территория решений» и соберёт 150 наиболее отличившихся участников предыдущих смен, а также лучших выпускников проектов экосистемы молодёжной политики.

Каждая смена посвящена разработке различных профильных решений, востребованных её целевой аудиторией, в совокупности формируя широкую палитру предложений молодёжи по развитию и поддержке достижений целей в ключевых направлениях развития государства.

Организатором Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), соорганизаторами — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» и АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи».

23.08.2024

23.08.2024