Лидеры политических фракций России на «Территории смыслов» обсудили вызовы для политиков будущего
21 августа на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События состоялась дискуссионная сессия с лидерами политических фракций Государственной Думы Федерального собрания РФ. Встреча прошла в Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре президентской платформы «Россия — страна возможностей» — и была посвящена вызовам, стоящим перед политиками будущего.
В дискуссии с молодыми депутатами, молодёжными парламентариями и лидерами молодёжных крыльев партий приняли участие руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Центрального Комитета «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов, председатель Социалистической Политической партии Справедливая Россия — Патриоты — За правду, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Миронов, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владислав Даванков, Председатель партии ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, член Государственного совета Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания по международным делам Леонид Слуцкий и руководитель фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Васильев.
Во вступительной речи спикеры рассказали, какие вызовы стоят перед россиянами и как партии помогают людям справляться.
«Сегодня мы наблюдаем новый вариант фашизма. Это наш главный вызов, с которым мы обязательно справимся. Мы имеем уникальный опыт побед. Важно обеспечить максимальное сплочение общества, мобилизовать ресурсы и силы, чтобы защитить русский мир и освободить исторические земли от нацистов», — сказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выделил основные направления работы, в числе которых — достижение целей специальной военной операции, повышение благосостояния граждан, модернизация миграционной системы.
«Враг пришёл на нашу землю, и наши воины героически продолжают освобождать территории от нацистских захватчиков. Сегодня не может быть никаких переговоров. Необходимо идти до победного конца. Важно также сконцентрировать своё внимание и на миграционной политике, которая должна прежде всего преследовать национальные интересы и защищать наших граждан», — отметил Сергей Миронов.
Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владислав Даванков уделил особое внимание ситуации в Курской области. По его словам, все партии включились в процесс взаимопомощи: на базе региональных отделений собирают гуманитарный груз, люди приезжают, чтобы поддержать соотечественников в трудной ситуации. Ещё один важный вектор работы — диалог с молодёжью.
«Важно, чтобы молодые люди не боялись говорить, что они думают по-настоящему. Именно вы двигаете вперёд нашу страну, знаете сами, что вам нужно. Для нас это задел, над чем работать дальше в Государственной Думе», — сказал Владислав Даванков.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Слуцкий также считает, что нужно прислушиваться к новым поколениям. Он перечислил основные задачи, необходимые для повышения благосостояния в России:
«Мы видим, что сегодня нашей молодёжи и нашим гражданам не хватает качественной медицины, не хватает жилой площади, где создавать семьи и растить детей, не хватает детских садов и школ, не хватает необходимой социальной инфраструктуры в городах и селах. Регионы должны развиваться, необходимо создавать условия для жизни в малых городах и селах, а не только в столице. Россия — больше, чем Москва. Для решения этой и многих других задач нам важно быть вместе, вставать плечом к плечу, потому что мы переживаем судьбоносный момент в истории. «Территория смыслов» — это ключевое мероприятие, чтобы объединяться друг с другом». Мы должны понимать: у нас самая креативная молодёжь, должны продвигать наукоёмкие и ИТ-проекты, повышать производительность труда».
Руководитель фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Васильев отметил, что, несмотря на разницу в политических взглядах, общие задачи объединяют и помогают сплотиться во благо России:
«Сегодня важно понимать, что мы сумели создать атмосферу консолидации ещё до начала СВО. Нужна последовательная сплочённая работа по тем вызовам, которые были озвучены. Простых решений не бывает. Наше достояние — в нашем национальном многообразии. И враг это понимает. Нам сегодня важно строить отношения между людьми».
Участники спрашивали политических лидеров о перспективах сотрудничества с другими странами, роли наставника в политической карьере молодого человека, сохранении русского языка и совместной работе над законопроектами.
Как отметили руководители фракций, сегодня не время для популизма. Принимаемые законы должны быть взвешенными, помогать гражданам страны и соотноситься с тем, какой Россия будет через 5-10 лет. Необходимо развивать и интернациональное взаимодействие. Первый международный заезд «Единство» на «Территории смыслов» в связи с этим получает особую значимость и выступает пространством для продуктивного диалога, который ложится в основу построения многополярного мира.
Россия стала центром мировой молодёжной дипломатии, площадкой открытого диалога и безграничных возможностей. Всемирный фестиваль молодёжи, проведённый по поручению Президента в марте 2024 года, позволил тысячам молодых людей открыть для себя Россию, нашу богатую историю, уникальную культуру, ценности семьи и созидания. Это событие стало важным импульсом, который сформировал в нашей стране точки притяжения для молодёжи.
Подрастающее поколение видит в России истинного защитника справедливости, сторонника равенства и открытого диалога. Молодёжные мероприятия в России привлекают всё больше участников. Молодые люди разных государств, профессий, народов, конфессий видят, что именно наша страна несёт повестку созидания миру, стремится делиться мнениями, а не навязывать их, сотрудничать, а не подчинять, совместно развиваться, а не подавлять конкурентов.
Наши ценности развития, созидания, равенства и справедливости созвучны чаяниям молодых людей всех континентов. Российское государство поддерживает идеи молодёжи и помогает воплотить их в жизнь. На «Территории смыслов» и многих других площадках задаются тренды будущего и рождаются инициативы, которые впоследствии станут большими проектами.
Напомним, работа форума «Территория смыслов» продлится до 30 августа 2024 года. Тематические заезды «Семья», «Созидание», «Служение» и «Единство» объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами. На каждом из них проходят две смены параллельно. Пятый заезд «Команда» включит в себя одну итоговую смену «Территория решений» и соберёт 150 наиболее отличившихся участников предыдущих смен, а также лучших выпускников проектов экосистемы молодёжной политики.
Каждая смена посвящена разработке различных профильных решений, востребованных её целевой аудиторией, в совокупности формируя широкую палитру предложений молодёжи по развитию и поддержке достижений целей в ключевых направлениях развития государства.
Организатором Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), соорганизаторами — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» и АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи».