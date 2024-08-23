Лаборатория «Первооткрыватели»: новый взгляд на культуру коренных малочисленных народов Севера
Переосмыслить историю древней Югры на языке будущего смогут 45 молодых югорчан на лаборатории культурно-исторических медиа и общественной дипломатии коренных малочисленных народов Севера. Приём заявок на участие продлится до 20 сентября.
«Первооткрыватели» – это исследовательская лаборатория, направленная на поиск альтернативных путей осмысления локальной истории автономного округа и памяти места при помощи новых медиа и социокультурных проектов.
«Курс на трансформацию привычных форматов работы с молодежью, который мы взяли, уже дает свои результаты. События, связанные с культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера, где участники погружаются в историю и переосмысляют ее через современные подходы, переупаковывают многовековой опыт в то, что звучит современно и актуально, что откликается в них — это наша визитная карточка. В этот раз мы решили сконцентрироваться не только на культуре, что безусловно важно, но и на семейной памяти, а также на общественной дипломатии, на том, что в нынешних реалиях выходит на первый план», – отметил Яков Самохвалов, директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
45 участников лаборатории «Первооткрыватели» смогут погрузиться в изучение культурного кода Югры через семейные истории, исследование архивов и общение с представителями коренных народов Севера, бережно упаковывая память в медиапродукты: аудио, типографику, фото и видео, тексты. Результатом лаборатории станет издание творческих продуктов, популяризующих культуру северных народов.
Кроме изучения медиа-инструментов, программа лаборатории также включит в себя изучение основ общественной дипломатии коренных малочисленных народов Севера, где участники познакомятся с ключевыми аспектами социокультурного положения коренных малочисленных народов Севера в России и мире. Также участники узнают больше об эффективном взаимодействии с органами власти, промышленными компаниями, российскими и международными неправительственными институтами.
Присоединиться к группе исследователей можно, подав заявку по ссылке: https://b24-y1epp0.bitrix24site.ru/pervootkryvateli/
Принять участие граждане из числа коренных малочисленных народов Севера и иные жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры старше 18 лет: творцы и активные личности, заинтересованные в культурной и медийной сфере, деятели культуры, журналисты и медиа-работники.
«Лаборатория предоставляет шанс молодым людям стать проводниками смыслов и донести историю региона до юных поколений, не растеряв её ценности. Возможность общаться с подлинными хранителями истории – поистине уникальна и ценна. Культура и ее ценности, передающиеся от поколения к поколению, могут и должны жить вечно в памяти потомков», – подчеркнул Виталий Андреев, генеральный директор АНО «Молодежный центр Югры».
Проект пройдёт в три этапа. На онлайн-этапе, с 1 по 20 октября, участников ожидают вебинары и лекции с экспертами, дискуссионные панели, обсуждение проблематики и постановка целей. Через серию небольших встреч с экспертами «первопроходцы» исследуют культуру и историю коренных народов через призму семейных историй и преемственности поколений, что углубит их понимание своей этнической и культурной идентичности.
Встретиться очно участники смогут на проектной мастерской в Ханты-Мансийске с 24 по 27 октября. Мастерская поможет оформить истории и наработки участников в медиапродукты о культуре или истории КМНС.
После мастерских, с 1 ноября по 8 декабря пройдёт серия онлайн-встреч наставников с участниками, дополнительных мастер-классов для улучшения качества проектов. Результатом работы этого этапа станут оформленные медиапродукты, которые будут презентованы югорчанам в декабре, в преддверие дня автономного округа.
Организаторы проекта: Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО «Молодежный центр Югры»
Ссылка на регистрацию: https://b24-y1epp0.bitrix24site.ru/pervootkryvateli/
Ссылка на освещение мероприятия:
ВКонтакте: https://vk.com/discoverers.ugra
Контактное лицо для получения консультации: Конева Дарья Олеговна, заместитель начальника медиацентра АНО «Молодежный центр Югры», +7 (964) 097 52-25
АНО «Молодежный центр Югры»