Руслан Кухарук завершает рабочие поездки по муниципалитетам Югры визитом в Октябрьский район
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук сегодня работает в Октябрьском районе — это последний, двадцать второй муниципалитет автономного округа в графике рабочих поездок главы региона. На повестке дня сегодня — объекты строительства, болевые точки района, встреча с управленцами и населением.
«Мы сегодня 22-ой раз встречаемся. Как и договорились на первом заседании правительства Югры, которое я проводил в расширенном формате в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, в летний период времени мы составили рабочий график таким образом, чтобы посетить каждый муниципалитет», – напомнил Руслан Кухарук.
Основные проблемы муниципального образования, по словам исполняющего обязанности губернатора Югры, — строительство и ремонт дорог, ликвидация аварийного жилья, здравоохранение.
Дороги — одна из наиболее актуальных тем во всех муниципалитетах региона. Для Октябрьского района, где много труднодоступных посёлков, это наиболее актуально: дороги в Белоярский район, Октябрьское — Андра, ведомственные трассы,— везде необходимы ремонты.
Сейчас правительство, по словам главы региона, совместно с профильным департаментом работает над формированием новой программы модернизации инфраструктуры.
«По итогам выездных рабочих совещаний по муниципалитетам мы дали поручение департаменту дорожного хозяйства и транспорта сформировать единую программу по капитальному ремонту и строительству новых автомобильных дорог в Югре. Включили и региональный подход, и потребности муниципальных образований. Это возможность подойти планово к тем работам, которые сегодня являются первоочередными».