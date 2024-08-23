Руслан Кухарук выдвинул трех кандидатов на пост сенатора от Югры
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук выдвинул трех кандидатов на пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа.
В список вошли заместитель председателя Думы Югры седьмого созыва Наталья Западнова, представитель от Югры в Совете Федерации Федерального Собрания Эдуард Исаков и Наталья Комарова, возглавлявшая автономный округ с 2010 по 2024 годы.
Решение о назначении сенатором Российской Федерации – представителя от Югры будет принято после избрания губернатора автономного округа 8 сентября.