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фото: ugra-news.ru

Руслан Кухарук выдвинул трех кандидатов на пост сенатора от Югры

23.08.2024

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук выдвинул трех кандидатов на пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа.

В список вошли заместитель председателя Думы Югры седьмого созыва Наталья Западнова, представитель от Югры в Совете Федерации Федерального Собрания Эдуард Исаков и Наталья Комарова, возглавлявшая автономный округ с 2010 по 2024 годы.

Решение о назначении сенатором Российской Федерации – представителя от Югры будет принято после избрания губернатора автономного округа 8 сентября. 

ugra-news.ru

23.08.2024

23.08.2024