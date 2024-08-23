«Счастье» испытали на себе семьи Ханты-Мансийска
Первая семейная смена «Счастье» состоялась в Ханты-Мансийске на базе отдыха «Серебряное озеро» с 15 по 18 августа. В ней приняли участие 11 семей.
Для участников подготовили насыщенную программу, которая включала в себя физические нагрузки, лекции, тренинги, практики, игры на свежем воздухе для детей и многое другое. За четыре дня семьи смогли глубже взглянуть на свои отношения, пересмотреть детско-родительские связи, найти пути проблем решения и просто перезагрузиться. С каждой семьей индивидуально работал психолог.
«На протяжении четырёх дней я училась выстраивать отношения с мужем и детьми, понимать себя, определять свои ценности, управлять семейными финансами, разбиралась в вопросах полового воспитания и еще много-много чего мы сделали за эти четыре дня. Это был уникальный опыт, когда удалось прислушаться к себе, перезагрузиться и вдохновиться на новые свершения», - написала на своей странице в социальной сети участница проекта Виктория Козарь, мама троих детей.
Проект реализован благодаря гранту губернатора Югры на развитие гражданского общества.