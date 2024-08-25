В Югре соберутся агропромышленники урфо
В в Ханты-Мансийске с 26 по 28 сентября пройдёт Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа.
Ключевое событие деловой программы — пленарная дискуссия с участием заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации. Для производителей в эти дни, сообщает «Югра-ТВ», состоятся обучающие интенсивы, практический семинар и Совет по вопросам развития агропромышленного комплекса УрФО.
Жители и гости столицы Югры смогут познакомиться с достижениями регионов, приобрести натуральные продукты на уличной ярмарке, принять участие в мастер-классе по приготовлению блюд северной кухни.