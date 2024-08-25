Руслан Кухарук: на наш маршрут влияют предложения людей
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук завершил рабочие поездки по Югре знакомством с Октябрьским районом. Таким образом, глава региона посетил все 22 муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа.
Главными ориентирами при составлении программ в каждом населенном пункте стали обращения жителей. Теперь после предметного анализа, проведённого профильными департаментами и службами они лягут в основу при формировании бюджета Югры.
«Благодарю всех югорчан за неравнодушную позицию, за то, что активно даете обратную связь. Я всегда читаю комментарии. Маршрут составляли люди, жители Югры», — подытожил Руслан Кухарук.
Касательно работы в Октябрьском районе глава региона отметил, что визит в муниципалитет не стал исключением в части устоявшихся подходов по формированию рабочей повестки.
«Она была основана на тех предложениях, которые жители оставляли в соцсетях. Это существенно повиляло на наш маршрут. Мы сегодня по запросам посетили ряд муниципальных образований, которые расположены на территории Октябрьского района», — отметил глава региона.
Руслан Кухарук подчеркнул, что на встрече с местными жителями звучали вопросы по обновлению и строительству детских садов, школ, учреждений культуры — все это войдет в муниципальные и региональные программы.