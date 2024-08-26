Строительство многоквартирного дома в городском поселении Октябрьское завершится в этом году
Завершая серию рабочих поездок по муниципальным образованиям автономного округа, временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетил социальные объекты Октябрьского района.
В настоящий момент в городском поселении Октябрьское возводят многоквартирный жилой дом на 36 квартир. По словам главы Октябрьского района Сергея Заплатина, одна квартира предусмотрена для участника специальной военной операции, 10 квартир приобретены по социальному найму и часть квартир будет выкуплена для пострадавших от пожара граждан.
На объекте выполнены инженерно-геодезические работы, возведены стен трех этажей. На данный момент идут подготовительные работы по устройству монолитного железо-бетонного пояса третьего этажа.
Как отметил представитель подрядной организации, проектный срок ввода в эксплуатацию февраль 2025 года, но дом будет вводен в эксплуатацию до конца 2024 года. Глава региона отметил, что правительство Югры предусмотрит денежные средства на приобретение квартир у застройщика, чтобы сдать дом в этом году.
Также Руслан Кухарук напомнил о разработке новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года: «Документ гарантирует точные сроки и конкретные средства, которые предусмотренны проектом».
От жителей Октябрьского района неоднократно поступают жалобы о проблемах с водоснабжением.
На основе обращений граждан врио губернатора посетил площадку капитального ремонта сети тепло-водоснабжения и канализации в микрорайоне «Финский» городского поселения Андра».
Протяженность инженерных сетей составляет 1,5 тысячи метров. На объекте выполнен ремонт сетей напорной канализации, ведутся работы по устройству тепловых камер и подводящих сетей к врезке в основные магистрали.
Руслан Кухарук подчеркнул, что все работы необходимо завершить до начала отопительного сезон, чтобы не оставить жителей городского поселения без тепла и воды.
Департамент внутренней политики