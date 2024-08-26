Волонтёры отправившиеся на помощь в Курскую область вернулись домой.
Волонтёры из Тюмени и других регионов Уральского федерального округа присоединились к волонтёрской миссии в Курской области. Совместно с партией «Единая Россия» в Курской области оперативно открыли волонтёрский центр, в котором работали активисты из 13 регионов страны. Тюменец Роман Теревяйнен пробыл в Курской области две недели.
Волонтёры оказывали адресную и гуманитарную помощь людям, доставляли продукты в прифронтовые города, помогали находящимся в пунктах временного размещения (ПВР). Занимались погрузкой и разгрузкой гуманитарной помощи в сортировочных центрах МЧС, формировали списки необходимого, доставляли детское питание и средства личной гигиены.
«Роман был одним из первых, кто отозвался поехать в Курскую область. Буквально за несколько часов со всей страны собралось около 70 волонтёров, готовых отправиться на помощь. Преимущественно выбирали тех, кто уже имел опыт волонтёрской миссии «Молодой Гвардии» в новых регионах. Роман уже ранее ездил в новые регионы, а также помогал во время паводков в Тюменской области», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Молодая Гвардия Единой России