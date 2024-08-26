В Югре пройдет дегустационный конкурс «Лучший продукт – 2024»
Конкурс состоится между участниками XII Межрегиональной агропромышленной выставки УФО, которая пройдет с 26 по 28 сентября 2024 г. в Ханты-Мансийске на площадке КВЦ «Югра-Экспо».
Конкурс продемонстрирует достижения в области производства пищевых продуктов, а также позволит выявить лучших производителей и лучшие образцы пищевой продукции. Конкурс направлен на повышение конкурентоспособности продукции, заинтересованности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в улучшении качества выпускаемой продукции, популяризацию традиционных пищевых продуктов и повышение культуры потребления.
В конкурсе примут участие экспоненты выставки – предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели. Это даст возможность для всех участников продемонстрировать свои достижения и обменяться опытом.
Победители конкурса будут отмечены наградами: золотой, серебряной и бронзовой медалями и дипломами.
Отметим, что в Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа примут участие агрохолдинги и сельхозпредприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.
Миссия выставки всегда остается неизменной — демонстрация достижений агропромышленного комплекса регионов Уральского федерального округа (УФО), пропаганда и продвижение натуральных продуктов, разработка стратегии развития АПК в новых экономических реалиях.
Организаторы конкурса – Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонд развития Югры.