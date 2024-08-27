В Сургуте открыли центр дневного пребывания детей с инвалидностью
Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью открылся в Сургутском реабилитационном центре.
Этот проект смогли реализовать благодаря грантовому конкурсу «Центры новых возможностей». По его итогам поддержку на осуществление своих проектов получили 15 победителей. Югра стала победителем конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получила грант в размере 1 миллиона рублей на закупку необходимого оборудования.
«Наши центры дневного пребывания — это не просто поддержка, это возможность для родителей детей с инвалидностью, ментальными нарушениями взять передышку на несколько часов, зная, что их ребенок в надежных руках. Спасибо властям региона и руководству Сургутского реабилитационного центра за такую возможность для детей и родителей Ханты-Мансийского автономного округа», — прокомментировала открытие центра уполномоченный по правам человека при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Добавим, что в центре создан специальный диагностический кабинет, логопедический пункт, коворкинг-зона для родителей, где проводятся мастер-классы и лекции.