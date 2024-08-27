Югорск и Когалым вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды
В России названы победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В номинации малых городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч победу одержал Югорск с проектом «Благоустройство центрального городского сквера «Северное сияние» по улице Ленина». На его реализацию получен грант в размере 90,2 млн рублей. Сейчас муниципалитет приступил к разработке проектной документации. Парк площадью 3,2 гектара расположится в центральной части города. Открытие запланировано в следующем году.
В номинации малых городов с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек победил Когалым с проектом Парка Первопроходцев. Парк получил федеральный грант в размере 96,6 млн рублей на реализацию. Он будет создан в историческом для города месте — там, где высадился первый десант строителей и началось становление города. По плану открытие парка площадью 22 гектара должно состояться осенью 2025 года.
Список победителей опубликован сегодня на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Итоги были обнародованы в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге.
«Важно, что в каждом проекте будет раскрыта наша региональная идентичность, история Севера, наш югорский характер. Не менее важно, что проекты созданы с участием горожан, с учетом обратной связи и пожеланий жителей. Это значит, что парки и скверы будут по-настоящему уютными и функциональными», — прокомментировал победу югорских городов врио губернатора Югры Руслан Кухарук, подчеркнув, что в Югре появилось уже девять общественных пространств, ставших победителями федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, организатором которого выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Среди них — озерный парк «Картопья» в Советском и парк спорта и отдыха «Белая горка» в Белоярском, где главе региона удалось побывать.
Как отметил на форуме заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, формирование комфортной городской среды — одно из востребованных направлений, которое традиционно находит поддержку президента нашей страны.
Важным решением стало продление Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды до 2030 года, о чем глава государства объявил на Всероссийской премии «Служение». Победителями девятого конкурса стали еще 288 проектов, которые будут реализованы до конца 2026 года.
Каждую заявку конкурса отобрали эксперты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия и археологии. При рассмотрении проектов жюри учитывало качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов в строительстве
«За время существования конкурса с учетом последних итогов отобрано 1 315 проектов, — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. — В рамках конкурса на сегодняшний день реализовано уже 717 проектов-победителей, среди реализованных — 292 парка, 141 улица и пешеходная зона, 152 набережных и 132 площади. Благодаря совместной работе Правительства РФ, Минстроя России, регионов и экспертного сообщества в рамках конкурса в 81 регионе появилось более 23,3 тысячи новых рабочих мест, а также более 5 тысяч объектов коммерческой и предпринимательской активности. Эти изменения вносят большой вклад в общее развитие нашей страны».