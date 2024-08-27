Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре предостерегает жителей от мошенников
Мошенники постоянно ищут способы обмана граждан, особенно людей старшего возраста. Что злоумышленники могут делать:
- распространять недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны Социального фонда, Налоговой службы и отделов социальной защиты;
- дезинформировать людей о том, что сотрудники Отделения СФР по ХМАО-Югре обходят квартиры пожилых граждан с целью сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;
Кроме того, недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.
Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре предостерегает жителей региона: не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники Отделения фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Отделения СФР по ХМАО-Югре — не верьте, это — мошенники.
Отделение СФР по ХМАО-Югре настоятельно рекомендует не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все услуги по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы Отделения, а также МФЦ.
Получить консультацию можно через единый контакт-центр по социальным вопросам. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах по бесплатному номеру: 8 (800) 100-00-01.
Для получения личной консультации по вопросу, требующему обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), всегда можно обратиться:
- в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре по месту проживания или пребывания (адреса: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/7913);
- на портал госуслуг.
- в электронную приемную (https://social-insurance.sfr.gov.ru/reception_desk/).
Полная информация о мерах поддержки Отделения СФР по ХМАО-Югре доступна на сайте sfr.gov.ru, а также в официальных аккаунтах фонда в социальных сетях:
Социальный фонд России по ХМАО- Югре