Ханты-Мансийск примет полуфинал проекта «Мастера гостеприимства»
В столице Югры при поддержке АНО «Россия-страна возможностей» пройдет полуфинал проекта «Мастера гостеприимства». Профессиональный конкурс направлен на поиск, поддержку и профессиональное развитие специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение туристической отрасли, повышение стандартов сервиса и престижа профессий, развитие территорий России.
На базе центра молодежных проектов «Арт-резиденция» 28 августа пройдет «Мастер-кемп: персонализированный сервис в гостиничной отрасли». Участники пройдут курс по основам создания сервисной концепции в гостиничной отрасли на основе практического опыта каждого объекта.
В рамках деловой программы 29 августа состоятся лекции по темам: «Культура путешествий. Удивляем и влюбляем», «WOW-сервис или как удивить искушенного гостя», «Нетворкинг как искусство создания и поддержания социальных связей в индустрии гостеприимства», «Культура экологической осознанности в туризме», «Культура гастродипломатии: за столом все равны», «Культурный код бизнеса» и «PRO бизнес и не только. Эмоциональная культура».
По итогам полуфинала проекта лучшие специалисты индустрии гостеприимства представят свои проекты в октябре в финале конкурса «Мастера гостеприимства».
Более подробная информация и программа мероприятий размещена на официальном сайте форума «Мастера гостеприимства» https://welcomecup.rsv.ru/.