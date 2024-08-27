Открыта регистрация участников на юбилейный десятый сезон Национальной технологической олимпиады (НТО), входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Включиться в самые масштабные в России командные инженерные соревнования приглашаются школьники 5–11 классов и студенты вузов и колледжей, заявки принимаются на сайте.
Организационный комитет олимпиады возглавляют первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«В новом сезоне Национальная технологическая олимпиада отметит десятилетний юбилей. За эти годы она охватила более 660 тыс. школьников и студентов из всех регионов России и 77 зарубежных государств. Среди направлений – космос, генная и наноинженерия, «умная» и ядерная энергетика, искусственный интеллект и много других актуальных тем. Эти сферы напрямую связаны с технологическим лидерством страны, обозначенным Президентом Владимиром Путиным в качестве одной из основных национальных целей. При поддержке Сергея Владиленовича Кириенко Олимпиада продолжает развиваться и раскрывать молодые таланты для будущего России», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
В 2024/2025 учебном году соревнования основного трека НТО для школьников 8-11 классов пройдут по 32 профилям, в студенческом треке – по семи направлениям. Участники будут работать с реальными вызовами в области искусственного интеллекта, автоматизации бизнес-процессов, геномного редактирования, нано- и нейротехнологий, подводной, летающей и наземной робототехники, технологий беспроводной связи и многих других. Все профили НТО посвящены решению актуальных отраслевых задач, соревнования проходят в командном формате, а задания ставятся ведущими инженерными вузами и технологическими компаниями. Статус победителя или призера большинства профилей НТО для школьников позволит абитуриентам получить существенные преимущества при поступлении в более 100 вузов России. Студенты-победители смогут попасть на стажировку в компании-партнеры олимпиады и поступить на бюджетные места в магистратуру вузов-организаторов профилей.
«Национальная технологическая олимпиада за прошедшие годы стала настоящим трамплином для талантливых ребят со всей страны. Благодаря участию в ней можно поступить в лучшие университеты России, уже с 1–2 курса проходить стажировку на крупнейших предприятиях и еще во время учебы получить предложение о трудоустройстве. Большому количеству студентов, проявившим интерес к исследовательской работе, олимпиада позволила продолжить свой профессиональный путь в технических науках», — сказал глава Минобрнауки России, заместитель сопредседателей оргкомитета олимпиады Валерий Фальков.
В новом сезоне НТО школьникам предстоит с помощью искусственного интеллекта разработать систему идентификации животных на изображениях с фотоловушек, чтобы повысить точность учета популяций диких зверей, проанализировать уязвимости веб-приложений для предотвращения киберпреступлений, разработать систему для сбора и обработки биосигналов, которая помогает социализации людей с различными нарушениями. В рамках соревнований участники также будут создавать компьютерные игры с использованием образовательного контента, программировать роботов на решение большого спектра задач: от организации автоматической доставки грузов и подводной диагностики состояния судна, находящегося под водой, заканчивая разработкой полезной нагрузки для ровера-планетохода.
«Школьники, поступившие в университеты благодаря успехам в Национальной технологической олимпиаде, имеют преимущества – и это не только льготы при зачислении. Эти студенты не боятся браться за решение трудных задач, они умеют коммуницировать и управлять своим временем, у них нет страха перед изучением нового, они в хорошем смысле амбициозны и эффективно используют свой потенциал. Мы видим, что НТО формирует и развивает в участниках качества, необходимые как для прорывов в науке и технологиях, так и для создания своего дела и успешной работы над проектами в стартапах и крупных технологических компаниях», — сообщил ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Никита Анисимов.
Шестой год в Национальной технологической олимпиаде проводится трек Junior для школьников 5–7 классов – в новом сезоне для них пройдут соревнования по шести актуальным технологическим направлениям. Юниоры смогут попробовать свои силы в обучении нейросетей, программировании роботов, создании VR-приложений и полезных компьютерных игр, спроектировать орбитальный спутник и настроить сити-ферму для выращивания растений в городской среде.
«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» поддерживает Национальную технологическую олимпиаду с 2019 года. Трек Junior, с которого мы начинали, не только становится все популярнее среди учащихся 5-7 классов, но и помогает им перейти в трек для старшеклассников, а подавляющее большинство участников студенческого трека пришли в НТО еще в 8-11 классе. То, что олимпиада остается интересна людям на протяжении длительного периода их жизни, говорит о том, что она по-настоящему полезна и востребована. Да, за 9 лет в проекте приняли участие сотни тысяч человек, и это важный показатель. Но то, что молодежь продолжает участвовать в НТО, получив все возможные льготы и бонусы, кажется не менее ценным достижением», — поделился исполнительный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Для подготовки к НТО каждый участник из любой точки страны и мира может бесплатно использовать открытые образовательные материалы, размещенные на сайте олимпиады, посещать вебинары с разработчиками профильных направлений. Продолжают работу площадки, где можно готовиться к олимпиаде очно – в новом сезоне их будет 119, что на 36% больше, чем годом ранее. Площадки расположены на базах школ и университетов, домов детского творчества и технопарков во разных регионах страны.
Активно развивается система стажировок для победителей и призеров НТО. Впервые эта практика появилась на профиле «Искусственный интеллект», который шестой год проводится совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Стажировки также были организованы для победителей профилей «Автоматизация бизнес-процессов», организатором которого выступает фирма «1С», «Автономные транспортные системы» в партнерстве с ООО «Академия высоких технологий», «Спутниковые системы» в партнерстве с компанией «Образование будущего».
Регистрация на НТО Junior для учеников 5-7 классов открыта до 30 сентября, прием заявок от учащихся 8-11 классов и студентов продлится до 21 октября на сайте олимпиады. Финальные соревнования юниорского трека пройдут в ноябре 2024 года, а старшеклассники и студенты встретятся на заключительном очном этапе в феврале-апреле 2025 года – финалистов примут вузы-организаторы НТО, среди которых НИУ ВШЭ, ИТМО, РТУ МИРЭА, МАИ, НИЯУ МИФИ, Московский Политех, ДВФУ, НГУ, Томский Политех и другие ведущие технологические вузы России.
Добавим, что в 2023/2024 учебном году заявки на участие в Национальной технологической олимпиаде подали свыше 140 тыс. школьников и студентов из всех субъектов Российской Федерации и ряда зарубежных стран. В финалах приняли участие почти 2 тыс. человек, победителями и призерами НТО стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 российских регионов.
Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и при поддержке «Движения Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).