На «Территории смыслов» собрались выдающиеся выпускники форумов Росмолодёжи
26 августа на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь. События начал работу пятый заезд «Команда». В мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре президентской платформы «Россия — страна возможностей» — собрались 150 наиболее отличившихся участников предыдущих смен, а также лучшие выпускники проектов экосистемы молодёжной политики в возрасте от 14 до 35 лет.
В ходе пятого заезда состоится смена «Территория решений». Участники погрузятся в доработку ключевых продуктов по итогам предыдущих смен. Им предстоит обсудить и принять решения, которые помогут молодёжи повлиять на достижение национальных приоритетов. Лучшие из лучших объединятся в межрегиональные команды для дальнейшей работы над предложениями для национального проекта «Молодёжь и дети», а также над ключевыми продуктами для представления на расширенном заседании профильной комиссии Государственного Совета Российской Федерации, которая пройдёт во время заезда.
На церемонии открытия итогового заезда выступил врио руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Денис Аширов.
«Целевая аудитория национального проекта «Молодёжь и дети» — это более 50 миллионов получателей, в том числе преподаватели, советники по воспитательной работе, педагоги, специалисты, которые работают с молодыми людьми. Смыслы, которые мы закладываем, необходимо доносить до них, разрабатывать полезные мероприятия», — поделился Денис Аширов.
Подробнее о работе над масштабными идеями врио руководителя Федерального агентства по делам молодёжи рассказал в ходе встречи «Решения для развития страны. Национальный проект «Молодёжь и дети», которая вошла в программу первого дня смены. Он перечислил основные вызовы, с которыми предстоит справиться: информационная борьба за умы, нехватка кадров, неравные возможности для самореализации и другие.
Денис Аширов презентовал федеральные проекты, который войдут в новый нацпроект, а также его ключевые показатели. Национальная цель, о которой сказал спикер, — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
Исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин на церемонии открытия пожелал участникам сохранять лидерские качества и вести за собой единомышленников.
«Ваша задача как участников — довести до конца инициативы, заложенные в предыдущих сменах «Территории смыслов». Вместе мы вносим свой вклад в формирование решений для нового национального проекта «Молодёжь и дети», и теперь перед нами стоит задача выделить ключевые направления молодёжной политики», — отметил Андрей Бетин.
Молодых людей ждёт насыщенная программа: встречи с ведущими экспертами, мастер-классы и групповая работа над итоговыми продуктами форума. Участники «Территории смыслов» включатся в формирование федеральной повестки. На заключительной смене «Территория решений» лучшие выпускники форумов Росмолодёжи и круглогодичных молодёжных центров обсудят решения каждой из смен форума и доработают их.
У каждого заезда есть свой символ — известный человек, выступающий идейным вдохновителем для участников. Символом заезда «Команда» стал Юрий Гагарин — первый человек, полетевший в космос. Он олицетворяет успех командной работы, коллективный труд и достижения советской космонавтики. Полёт Гагарина стал символом национального единства и сотрудничества.
Напомним, работа форума «Территория смыслов» продлится до 30 августа 2024 года. Тематические заезды «Семья», «Созидание», «Служение» и «Единство» объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами. На каждом из них проходят две смены параллельно. Пятый заезд «Команда» включит в себя одну итоговую смену «Территория решений» и соберёт 150 наиболее отличившихся участников предыдущих смен, а также лучших выпускников проектов экосистемы молодёжной политики.
Каждая смена посвящена разработке различных профильных решений, востребованных её целевой аудиторией, в совокупности формируя широкую палитру предложений молодёжи по развитию и поддержке достижений целей в ключевых направлениях развития государства.
Организатором Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), соорганизаторами — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» и АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи».