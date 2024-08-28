По итогам форума «Экосистема. Заповедный край» будут реализованы три крупных экологических проекта
24 августа состоялось закрытие первой смены Всероссийского экологического форума «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодёжь.События. Участниками «Молодёжной» смены форума стали 300 молодых экологов, экоактивистов и учёных в возрасте от 18 до 35 лет из России и 16 стран мира. Основным результатом работы форума стали итоговые продукты по трём образовательным трекам – «Учёный», «Профессионал» и «Активист».
В этом году форум впервые прошёл в новом Круглогодичном молодёжном центре «Экосистема». Это один из 12 подобных центров, открытых в апреле 2024 года в режиме ВКС Президентом России Владимиром Путиным.
Здесь реализуются важные государственные задачи. В том числе, по развитию природоохранных проектов, формированию экологического мышления у молодого поколения, организации повышения квалификации в сфере устойчивого развития и экологического образования.
Это крайне важно, ведь наша природа – ценность, принадлежащая всем. И молодые люди сегодня становятся главной движущей силой в реализации экологических проектов и инициатив.
Так, участники группы «Учёный», провели полевые работы: заложили две экспериментальные пробные площади, провели таксационные, геоботанические и почвенные экспресс-оценки. Первые результаты исследований они представили на итоговой образовательной сессии.
Также молодые люди смогли принять участие в грантовом конкурсе от Банка ВТБ (ПАО). Грант в размере 500 000 рублей на поддержку реализации проекта «Организация пилотных наблюдений за эмиссией климатически активных веществ на территории Камчатского края» получила Беата Ахметова; грант в размере 200 000 рублей – Дарья Корякина с проектом «Инвентаризация запасов и потоков углерода в лесотундре»; грант в размере 100 000 рублей – Ольга Румянцева, научный сотрудник кафедры биологии Череповецкого государственного университета, тема её проекта «Ртутный статус Камчатки».
В треке «Профессионал» велась работа над созданием модели экологического города «Экополис. Город будущего». Этот трек был реализован при поддержке и по запросу Госкорпорации «Росатом». Участники предложили включить в модель «Экополиса» современные концепции экопросвещения, наноодежду, а также предприятия и транспорт, использующие современные зелёные технологии. Дорожная карта проекта расписана с 2030 по 2100 годы. Кроме того, есть ряд предложений по ресурсам и доходам «Экополиса». Разрабатывать концепцию экогорода помогали эксперты со всей страны. Также молодые люди приняли участие в Геотермальном марафоне от компании «Зарубежнефть». Эксперты презентовали материалы по геотермальной энергетике, на основании которых участники разработали практическое решение поставленного перед ними кейса. Задачей марафона было определить виды негативного воздействия ГеоЭС на окружающую среду, рассчитать углеродный след, определить заинтересованные стороны, проанализировать опыт создания геотермальных станций других стран и перспективы развития таких станций на Камчатке.
«Активисты» представили проектные решения для пилотного проекта «Зелёные Командоры». Всего пять предложений с учётом интересов ключевых сторон – жителей, бизнеса, национального парка, гражданских активистов и администрации.
«Командорцы» предложили построить экоцентр, вовлекающий местных жителей в «зелёную» повестку, создать экологичный магазин с минимумом упаковки, а на базе национального парка создать научную лабораторию, в детских садах и школах организовать компостирование органических отходов. Также представили план экологизации местной строительной компании и отеля. Таким образом, на острове может снизиться уровень загрязнения бытовыми отходами, появятся новые рабочие места и эко-проекты, привлекающие учёных и активистов.
«Думаю, что такие предложения будут очень мотивировать жителей Командорских островов. Считаю, что это отличные проекты, в которых единственное, чего не хватает — продолжения. Понимания, какими будут Командоры, когда мы все эти проекты реализуем. Например, нужен расчёт насколько увеличится население. А так, абсолютно замечательные идеи. Все озвученные задачи правильные и мы их все поддерживаем, без исключения», — прокомментировал идеи участников губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Для всех участников были также организованы полевые выезды и выходы на Авачинский перевал, Мутновскую ГеоЭС, озеро Толмачёва и мыс Микижинский. Участники исследовали растения, состав почвы и воды, а также проводили измерения параметров окружающей среды. Свои наблюдения они фиксировали в специально-разработанных для форума полевых дневниках.
Итогом полевых выходов и выездов стало проведение сбора и анализа полученной информации: молодые люди составили карту местности, провели гидрогеологическую характеристику ландшафта и микроклимата территории, а также провели первичные почвенные исследования. Участники каждого трека внесли свои предложения по благоустройству, охране и комплексному изучению исследованных территорий.
Внеучебная программа смены включила в себя мастер-классы по строительству экотроп, знакомство с камчатской культурой, карьерные консультации и ряд других активностей. Для желающих принять участие в конкурсе от Росмолодёжь.Гранты были организованы консультации от организаторов и экспертов форума.
Отдельная программа прошла и для иностранных участников: сессия по зелёной дипломатии, в ходе которой эксперты из России и стран БРИКС обсудили возможности интеграции молодых специалистов в международную экологическую повестку. Также Движением «Экосистема» была организована стратегическая сессия по созданию Международного экологического клуба.
На форуме была реализована и деловая программа, состоявшая из шести круглых столов и трёх стратегические сессий. По итогам деловой программы планируется выпуск резолюции «Морское биологическое разнообразие Камчатского края – перспективы изучения, сохранения и устойчивого использования».
Организаторами Всероссийского молодёжного экологического форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края.
Генеральный партнёр форума – Госкорпорация «Росатом». Официальные спонсоры– Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», Газпромбанк (АО), ПАО «СИБУР Холдинг». Официальными партнёрами – «Зарубежнефть», Движение Первых, Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Фонд Мельниченко.